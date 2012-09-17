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İki Türk sporcu elendi

Türk Telekom İzmir Cup 2012 Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadelesinin yapıldığı ilk günde korta çıkan Haluk Akkoyun ile Durukan Durmuş rakiplerine yenilerek elendi.

17 Eylül 2012 Pazartesi 19:40
İki Türk sporcu elendi
Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde ilk olarak oynanan eleme maçlarında ana tabloya yükselen 4 sporcu belli oldu. 

Rakiplerini saf dışı bırakan Bosna Hersek'ten Mirza Basic, İrlandalı James Mcgee, Güney Afrika Cumhriyeti'nden Ruan Roelofse ile İtalyan Luca Vanni ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı. 

Toplam 5 Türk sporcunun yer aldığı ana tabloda, ilk gün mücadele eden Haluk Akkoyun Büyük Britanya'dan Jamie Baker'a 6-1 ve 6-0'lık sonuçlarla 2-0 mağlup olarak elendi. 

Durukan Durmuş da ABD'li Denis Kudla'ya 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 

Turnuvada, yarın teklerde Efe Yurtacan, Büyük Britanya'dan Josh Goodall ile Tuna Altuna, Slovakya'dan Karol Beck ile Marsel İlhan ise Bosna Hersek'ten Tomislav Brkic ile karşılaşacak. 
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