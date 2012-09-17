İki Türk sporcu elendi

Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde ilk olarak oynanan eleme maçlarında ana tabloya yükselen 4 sporcu belli oldu.





Rakiplerini saf dışı bırakan Bosna Hersek'ten Mirza Basic, İrlandalı James Mcgee, Güney Afrika Cumhriyeti'nden Ruan Roelofse ile İtalyan Luca Vanni ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.





Toplam 5 Türk sporcunun yer aldığı ana tabloda, ilk gün mücadele eden Haluk Akkoyun Büyük Britanya'dan Jamie Baker'a 6-1 ve 6-0'lık sonuçlarla 2-0 mağlup olarak elendi.





Durukan Durmuş da ABD'li Denis Kudla'ya 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.





Turnuvada, yarın teklerde Efe Yurtacan, Büyük Britanya'dan Josh Goodall ile Tuna Altuna, Slovakya'dan Karol Beck ile Marsel İlhan ise Bosna Hersek'ten Tomislav Brkic ile karşılaşacak.