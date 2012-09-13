İki işçi çalıştırana üçüncüsü İşkur'dan

İşkur, işverenlerin çok şikâyet ettiği nitelikli eleman sorununu aşmak için önemli bir adım attı. İki işçi çalıştıran işyerlerine üçüncüsünü İşkur temin edecek.



Bu kişinin, aylık asgari ücrete denk gelecek şekilde günlük 25 lira cep harçlığı ve sigortası İşsizlik Fonu'ndan ödenecek. 6 ay sonunda işveren memnun kalırsa bu kişiyi çalıştırmaya devam edecek.



Zaman Gazetesinin haberine göre, İşsizlikle mücadelede önemli mesafe alan Türkiye'nin istihdamla ilgili en önemli sorunu, işverenin istediği nitelikte eleman bulunamaması. Türkiye İş Kurumu (İşkur) kayıtlarına göre 100 bine yakın işçi aranıyor. Ancak açık iş olarak ifade edilen bu pozisyonlara işverenin talep ettiği nitelikte eleman bulunamıyor. İşkur, nitelikli eleman sorununu çözmek için işbaşı eğitimi olarak ifade edilen staj programlarına ağırlık verdi. Buna göre iki işçi çalıştıran işyerlerine üçüncü işçi İşkur tarafından verilecek. Bu kişinin, aylık asgari ücrete denk gelecek şekilde 25 lira cep harçlığı ve sigortası İşsizlik Fonu'ndan ödenecek. Örneğin iki kişi çalıştıran bir terzi, üçüncü bir kişiyi stajyer olarak alabilecek. Bu kişinin maaşı ve sigortasını 6 ay devlet ödeyecek. 6 ay sonunda işveren eğer isterse bu kişiyi çalıştırmaya devam edecek, istemezse hiçbir yükümlülük altına girmeden çıkarabilecek. İşbaşı eğitim programlarıyla işverene önemli bir imkan sunmaya başladıklarını belirten İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı, kapsamı genişletilen bu program ile meslekî eğitimde yeni bir dönem başlattıklarını ifade etti. İşsizlerin pratik yaparak meslek sahibi olmasını amaçladıklarını vurgulayan Yazıcı'nın verdiği bilgiye göre daha önce işbaşı programları en az 5 çalışanı bulunan firmalarda düzenlenirken artık 2 çalışanı bulunan firmalarda da düzenlenebilecek. Ayrıca işyerlerine çalışan sayısının yüzde 10'u kadar stajyer kabul etme imkânı sunuldu. Böylece bin çalışanı olan bir işyeri, 100 stajyer kabul edebilecek. Böylece işbaşı eğitim programları, işveren için ücretini devletin ödediği işçiyi istihdam etme imkanı sunuyor. İşsizler içinse tezgah başında 6 ay boyunca maaşını devletten alıp meslek öğrenme kapısı açılıyor.



İşsizlik Fonu'ndaki 58 milyar TL'yi yöneten Türkiye İş Kurumu, istihdam piyasasında da en büyük oyuncularından biri. Kurum, bu yıl 225 bin kişiyi işe yerleştirdi. Genel Müdür Nusret Yazıcı'nın verdiği bilgilere göre 284 bin kişi de meslekî eğitim kursundan geçirildi. Kurslara devam eden kişilere günlük 20 TL cep harçlığı ödeniyor. Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilenlere ise günlük 25 TL cep harçlığı ödeniyor. Bu yıl içerisinde kendilerine başvuran 100 kişiden 32'sini işe yerleştirdiklerini belirten Genel Müdür Nusret Yazıcı, "284 bin kişiye düzenli ödeme yapıyoruz." dedi.



Türkiye İş Kurumu ile Kalkınma Bakanlığı ortak bir proje başlatıyor. Buna göre 26 bölgede kalkınma ajansları ile İşKur, o bölgede hangi tür elemana ihtiyaç olduğunu tespit ediyor. Bu bölgelerdeki yatırım talebine uygun olarak eleman yetiştirilecek. Genel Müdür Nusret Yazıcı, "Yatırımlara göre ihtiyaç duyulan elemanları belirleyeceğiz. Örneğin Doğu Karadeniz'de fındık, çay fabrikası kuruluyor. Bu yatırıma göre eleman yetiştireceğiz. İşgücü piyasası analizlerimiz kapsamlı bir şekilde sürüyor. Kalkınma ajansları ile bütünleşerek ne tür yatırımlara ne tür eleman ihtiyacı var, belirleyeceğiz. İşverenin talebi ne ise o doğrultuda eleman yetiştireceğiz." diye konuştu.