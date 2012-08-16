İki işçi çalıştırana bir işçi devletten

İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve aldıkları teorik eğitimlerin uygulamalarını görmeleri, çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla ''İşbaşı Eğitim Programları'' düzenlediklerini söyledi.



Programlarla işsizlere staj imkanı tanıdıklarını ve sonrasında stajyerlerin bu işyerlerinde istihdam edilebilmelerini amaçladıklarını anlatan Yazıcı, bu programların 2009'dan itibaren uygulandığını ifade etti.



Programlardan yararlanabilmek için kişilerin İŞKUR'a kayıtlı bir işsiz olması gerektiğine işaret eden Yazıcı, bu kişilerin öğrenci olmaması ve 15 yaşını tamamlamamış olması gerektiğini vurguladı.



Yazıcı, ayrıca katılımcıların, işverenin 1. dereceden kan hısmı olmaması şartının da arandığını belirtti.



Programlara katılımın koşullarını yeniden düzenlediklerini anlatan Yazıcı, programlara katılacak kişi sayısına ilişkin güncelleme yaptıklarını bildirdi. Programlara katılacakların sayısının program başlamadan önceki son 6 aylık dönemde işyerindeki ortalama sigortalı sayısının onda birinden fazla olamayacağına dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:



''Kendisi dışında sigortalı çalışan sayısı 2 ile 10 arasında olan işyerleri, program kapsamında 1 katılımcı alabilir. Katılımcı sayısının tespitinde toplam işçi sayısı dikkate alınır. Bu çerçevede, son 6 aylık ortalama çalışan sayısı, işyerinde yarı zamanlı, periyodik veya kısmi çalışanlarla izinli veya raporlu sayısına bakılmaksızın toplam üzerinden hesaplanır. Böylece, en az 2 kişi çalıştıran bütün işyerlerinde bir kişinin stajyer olarak istihdamını 6 ay süreyle İŞKUR sağlayacak. Katılımcıların, işbaşı eğitim programlarının başlamadan önceki 6 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması koşulu revize ederek, bu süreyi de 3 aya indirilmeyi planlıyoruz.''



İşbaşı Eğitim Programları kapsamında, işverenlerin çalışanlarını en fazla haftada 45 saat, toplamda ise 6 ay istihdam edebileceğini belirten Yazıcı, program süresince katılımcılara, her bir fiili gün için kursiyer zaruri giderlerinin ödeneceğini ifade etti.



Yazıcı, ''Yeniden yapılanma kapsamında bu ücret, günlük 25 liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, program süresince her bir katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR tarafından karşılanacak'' dedi.