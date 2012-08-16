Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İki işçi çalıştırana bir işçi devletten

İŞKUR, işsizlere staj imkanı tanıyan ''İşbaşı Eğitim Programları'' kapsamında, sigortalı en az 2 kişi çalıştıran işyerlerinde 1 kişinin istihdamını sağlayacak.

16 Ağustos 2012 Perşembe 14:35
İki işçi çalıştırana bir işçi devletten

İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve aldıkları teorik eğitimlerin uygulamalarını görmeleri, çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla ''İşbaşı Eğitim Programları'' düzenlediklerini söyledi.

Programlarla işsizlere staj imkanı tanıdıklarını ve sonrasında stajyerlerin bu işyerlerinde istihdam edilebilmelerini amaçladıklarını anlatan Yazıcı, bu programların 2009'dan itibaren uygulandığını ifade etti.

Programlardan yararlanabilmek için kişilerin İŞKUR'a kayıtlı bir işsiz olması gerektiğine işaret eden Yazıcı, bu kişilerin öğrenci olmaması ve 15 yaşını tamamlamamış olması gerektiğini vurguladı.

Yazıcı, ayrıca katılımcıların, işverenin 1. dereceden kan hısmı olmaması şartının da arandığını belirtti.

Programlara katılımın koşullarını yeniden düzenlediklerini anlatan Yazıcı, programlara katılacak kişi sayısına ilişkin güncelleme yaptıklarını bildirdi. Programlara katılacakların sayısının program başlamadan önceki son 6 aylık dönemde işyerindeki ortalama sigortalı sayısının onda birinden fazla olamayacağına dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

''Kendisi dışında sigortalı çalışan sayısı 2 ile 10 arasında olan işyerleri, program kapsamında 1 katılımcı alabilir. Katılımcı sayısının tespitinde toplam işçi sayısı dikkate alınır. Bu çerçevede, son 6 aylık ortalama çalışan sayısı, işyerinde yarı zamanlı, periyodik veya kısmi çalışanlarla izinli veya raporlu sayısına bakılmaksızın toplam üzerinden hesaplanır. Böylece, en az 2 kişi çalıştıran bütün işyerlerinde bir kişinin stajyer olarak istihdamını 6 ay süreyle İŞKUR sağlayacak. Katılımcıların, işbaşı eğitim programlarının başlamadan önceki 6 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması koşulu revize ederek, bu süreyi de 3 aya indirilmeyi planlıyoruz.''

İşbaşı Eğitim Programları kapsamında, işverenlerin çalışanlarını en fazla haftada 45 saat, toplamda ise 6 ay istihdam edebileceğini belirten Yazıcı, program süresince katılımcılara, her bir fiili gün için kursiyer zaruri giderlerinin ödeneceğini ifade etti.

Yazıcı, ''Yeniden yapılanma kapsamında bu ücret, günlük 25 liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, program süresince her bir katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR tarafından karşılanacak'' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim