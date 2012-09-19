İki ihtimal üzerinde duruluyor

Elazığ’da bulunan Kabul ve Toplama Merkezi’nden (KTM), askerlerin hangi gün yola çıkacağı, merkezi arayan askerlere dahi güvenlik amacıyla söylenmiyor. Bu durumda ise askeri konvoyun ne zaman yola çıkacağının PKK tarafından bilinmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri iki ihtimal üzerinde duruyor.

İKİ İHTİMAL



İhtimallerden birincisi, Elazığ’daki KTM’nin PKK tarafından gözlenmesi yönünde. Terör örgütünün merkezi gözlemlediği ve ayrılan konvoya bu şekilde tuzak kurmuş olabileceği belirtiliyor. İkinci ihtimal ise PKK terör örgütünün askeri konvoyun yola çıkışıyla ilgili istihbarat almış olabileceği yönünde.



TERÖRİSTLER KULLANDIKLARI ARACIN PLAKASINI KOPYALAMIŞ



Bu arada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kaçarken kullandıkları aracın plakasını kopyaladıkları belirlendi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede saldırıda 06 plakalı bir otomobilin kullanıldığını tespit etti. Teröristlerin kaçtığı araçla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de söz konusu plakanın aslına sahip olan otomobil ile aracın sahibine kısa sürede ulaştı.Yapılan incelemelerde hem aracın hem de araç sahibinin olayla ilgisinin olmadığı belirlendi.



ÖRGÜT SEMPATİZANLARI TAKİPTE



Saldırıya uğrayan askerlerin izinden dönüş tarihleri ve toplanma yerleriyle ilgili bilgi verdiği düşünülen örgüt sempatizanı bazı isimlerin tespit edildiği ve bu kişilerin yakın takibe alındığı da öğrenildi. İstihbarat birimleri, saldırıyı 7-8 kişilik bir terörist grubun gerçekleştirdiği üzerinde duruyor.