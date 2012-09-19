Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İki ihtimal üzerinde duruluyor

Bingöl’de 1993’te silahsız 33 askeri şehit eden teröristler, 19 yıl sonra yine aynı kalleş eyleme imza attı. 200 askerlik gizli sevkiyatın örgüte kim tarafından sızdırıldığı araştırılıyor.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:48
İki ihtimal üzerinde duruluyor

Elazığ’da bulunan Kabul ve Toplama Merkezi’nden (KTM), askerlerin hangi gün yola çıkacağı, merkezi arayan askerlere dahi güvenlik amacıyla söylenmiyor. Bu durumda ise askeri konvoyun ne zaman yola çıkacağının PKK tarafından bilinmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri iki ihtimal üzerinde duruyor.

İKİ İHTİMAL

İhtimallerden birincisi, Elazığ’daki KTM’nin PKK tarafından gözlenmesi yönünde. Terör örgütünün merkezi gözlemlediği ve ayrılan konvoya bu şekilde tuzak kurmuş olabileceği belirtiliyor. İkinci ihtimal ise PKK terör örgütünün askeri konvoyun yola çıkışıyla ilgili istihbarat almış olabileceği yönünde.

TERÖRİSTLER KULLANDIKLARI ARACIN PLAKASINI KOPYALAMIŞ

Bu arada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kaçarken kullandıkları aracın plakasını kopyaladıkları belirlendi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede saldırıda 06 plakalı bir otomobilin kullanıldığını tespit etti. Teröristlerin kaçtığı araçla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de söz konusu plakanın aslına sahip olan otomobil ile aracın sahibine kısa sürede ulaştı.Yapılan incelemelerde hem aracın hem de araç sahibinin olayla ilgisinin olmadığı belirlendi.

ÖRGÜT SEMPATİZANLARI TAKİPTE

Saldırıya uğrayan askerlerin izinden dönüş tarihleri ve toplanma yerleriyle ilgili bilgi verdiği düşünülen örgüt sempatizanı bazı isimlerin tespit edildiği ve bu kişilerin yakın takibe alındığı da öğrenildi. İstihbarat birimleri, saldırıyı 7-8 kişilik bir terörist grubun gerçekleştirdiği üzerinde duruyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim