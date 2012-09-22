İki günde 26 rekor

İzmir Atatürk Stadı'ndaki 22. Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 80 metre engellide mücadele eden Hanife Sancak 14.54'lük derecesiyle hem şampiyona hem de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.





Toplam 21 Balkan rekorunun yanı sıra 5 Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyonada bugün kırılan rekorlar şöyle:





Balkan rekorları





Bayanlar 400 metre (50-54 yaş): Zvonka Balatnik 1:07.87 (Slovenya)





Bayanlar 4x100 metre bayrak (40-45 yaş): Hırvatistan 58.11





Bayanlar 4x100 metre bayrak (45-49 yaş): Bulgaristan 58.43





Bayanlar 2000 metre engelli (55-59 yaş): Pacrita Marcela 9:51.72 (Romanya)





Bayanlar 400 metre engelli (55-59 yaş): Pacrita Marcela 1:00.08 (Romanya)





Bayanlar çekiç atma (45–49 yaş): Ivana Sraga 19.27 (Hırvatistan)





Bayanlar cirit atma (75–79 yaş): Mıculescu Angela 17.71 (Romanya)





Bayanlar 80 Metre engelli (40-44 yaş): Hanife Sancak 14. 54 (Türkiye)





Erkekler 300 metre engelli (50-54 yaş): Marko Bozicek 1:01.31 (Slovenya)





Erkekler disk atma (65-69 yaş): Stilianos Angloupas 44.07 (Yunanistan)





Erkekler cirit atma (85-89 yaş): Stefanos Petrakis 13.76 (Yunanistan)





Erkekler 400 metre (65-69 yaş): Grudi Grudev 1:07.63 (Bulgaristan)





Erkekler disk atma (75–79 yaş): Petar Panayotov 32.04 (Bulgaristan)





Erkekler yarı maraton (50-54 yaş): Marko Bozicek 1:01.31.00 (Slovenya)





Erkekler 3000 metre engelli (40–44 yaş) Katerin Stoilov 10:24.15 (Bulgaristan)





Erkekler 1500 metre (55-59 yaş): Milos Trivunovic 4:50.76 (Sırbistan)





Erkekler 100 metre (65-69 yaş): Muhamet Rama 5:16.12 (Kosova)





Türkiye rekorları





Erkekler 4x100 metre bayrak (55-59 yaş): Türkiye 53.26





Bayanlar 5000 metre (45-49 yaş): Latife Çömlek 22:54.80





Bayanlar çekiç atma (40-44 yaş): Kadi Duman Nurteno 22.93



