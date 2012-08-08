İki aile kavga etti: 1 ölü 4 yaralı

Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında önceye dayalı husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki ailenin fertleri birbirlerine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye gelen takviye ekipler, aile üyelerine ayırmakta güçlük çekince biber gazı ile müdahale etti.

Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 28 yaşındaki İlyas U. kaldırıldığı Isparta Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Kudrettin U, Yasin U. ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Isparta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, mahalle ve hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden İlyas U'nun yakınları, diğer ailenin yaşadığı evin camlarını kırarak evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesine izin vermeyen İlyas U'nun yakınları, polis ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak güçlükle dağıtıldı. Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, olay yerinde ve yaralıların bulunduğu hastanede incelemede bulunarak, aile üyeleri ile görüştü. Gürkan, ailelerden kavganın devam etmemesi istedi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay nedeniyle mahalleye çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, ''İki aile arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yaralananların durumları ağır değil. Olayın daha da büyümemesi için il müftümüzle birlikte aile büyükleri ile konuşarak ikna etmeye çalıştık. Şu anda duruma hakimiz'' dedi.

DHA