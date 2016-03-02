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IKBY'deki çöp geçim kaynağı oldu

IKBY'deki çöp geçim kaynağı oldu

02 Mart 2016 Çarşamba 15:05
IKBY'deki çöp geçim kaynağı oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentindeki çöp toplama alanı, bölge halkının yanı sıra birçok Iraklı iç göçmen ve Suriyeli sığınmacının ekmek kapısı oldu.

Erbil kent merkezinden yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan "Kelar Çöp Toplama Merkezi'ne" sabahın erken saatlerinde gelen çoğu okul çağındaki çocuklar, sırtlarındaki torba ve ellerindeki metal parçalarla kentten gelen çöp araçlarını bekliyor.

Kent atığının toplandığı merkezde herhangi bir geri dönüşüm tesisinin olmaması, çöp toplayıcıların torbalarını plastik, metal ve kağıtlarla doldurmasına fırsat tanıyor.

Bölgede meydana gelen terör saldırılarından dolayı evlerini terk edip, Erbil'e sığınan iç göçmen ve sığınmacılardan dolayı çöp toplayanların sayısında da büyük artış yaşandığı belirtiliyor.

Çocukluktan bu yana kentten gelen atıkların toplanmasını meslek edindiğini AA muhabirine anlatan Huner Hüseyin, 7 yaşından bu yana yaklaşık 25 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

- Ekmeğini çöpten çıkarıyorlar

Her gün sabahın erken saatlerinde evden çıkıp, çöpün döküldüğü alana geldiğini aktaran Hüseyin, uzun yıllardır ekmeğini kazandığı mesleği hakkında şunları ifade etti:

"Sabahın erken saatinde evden çıkıp, akşam gün kararıncaya kadar sırtımdaki torbamı doldurmaya çalışıyorum. Henüz çocukken buraya gelmeye başladım ve hasta olduğum günlerin dışında hemen hemen her gün buradayım. Ekmeğimi kentten gelen çöp arabalarının içerisindeki atıklardan çıkarıyorum. Kolay bir iş değil ancak yapmak zorundayım. Bu iş sayesinde bir aile geçindiriyorum."

Bu işi yapmaya başlayanların sayısının her geçen gün arttığına da değinen Hüseyin, "Irak ve Suriye'deki çatışmalardan önce buraya gelip, atık toplayanların sayısı 25'i geçmezdi ancak şimdi bu işi yapanların sayısı 200 kişiyi buluyor" dedi.

Sadece plastik atıkları topladığını ve günlük 17 dolar civarında eline para geçtiğini söyleyen Hüseyin, "Evin kirasını ve giderlerimi karşılamak için bir hafta içerisinde yaklaşık bir ton plastik toplamam gerekiyor. Bu yüzden hiç ara vermeden kesintisiz gelmem lazım" şeklinde konuştu.

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