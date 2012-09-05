İhbar eden yüzde 25'ini alacak...

Sadece pompa mühürleyerek kaçak akaryakıtla mücadele edilmez" diyen Yazıcı, bir akaryakıt istasyonunun 18 kez kaçak akaryakıt satarken yakalandığı halde hâlâ faaliyette olduğunu söyledi.



Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bakanlardan oluşan kurulun başkanlığını üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Petrol Piyasası Kanunu'ndan yana dertli.



Yazıcı'nın, kaçakçılıkla mücadele kurulu üyesi bakanlarla da paylaştığı denetim sonuçlarına göre, kaçak akaryakıt yakalanması halinde istasyonun değil sadece pompanın mühürlenmesini düzenleyen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, kaçakçıların ekmeğine adeta yağ sürüyor.



18 KEZ YAKALANDI



Yazıcı, yasadaki bu madde nedeniyle akaryakıt bayilerinin faaliyetlerini sürdürüp kaçakçılığa kolaylıkla devam edebildiklerine işaret ederken, inanılması güç bir örnek verdi.



Yazıcı şunları söyledi: "Halen akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir istasyonda, sadece akaryakıt satışı yapılan 'tabanca' mühürlenmekte, tesis ise faaliyetine devam etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, aynı tesise birden fazla operasyon yapılmasına rağmen bu tesislerin faaliyetlerine engel olunmada sorunlar yaşanmaktadır.



Örneğin, Ankara-Konya yolundaki bir istasyona jandarma ekiplerimizle 6 kez operasyon yapılmıştır. Yine emniyet güçlerince 2007-2011 arasında Çankırı-Çorum Karayolu'nda faaliyet gösteren bir istasyon 18 kez kaçak akaryakıt satarken yakalanmıştır."



YASA MADDESİ DEĞİŞECEK



Yasanın 19'uncu maddesini değiştireceklerini belirten Yazıcı, böylece kaçak akaryakıt bulunduran ya da satan akaryakıt bayilerinin faaliyetinin durdurulacağını ifade etti.



Meclis açıldıktan sonra ilgili yasalara eklenmesi düşünülen madde yasalaşırsa kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen bayilerin sadece pompası değil, istasyonun tümü mühürlenecek, tesisin varsa lisansı askıya alınacak ve idari para cezası uygulanacak.



İhbar eden akaryakıtın %25’ini alır Bakan Hayati Yazıcı, vatandaşlardan kaçak akaryakıtla ilgili şikayetlerini ücret ödemeksizin ALO 136'ya bildirmelerini istedi. Yakalanan kaçak akaryakıta devlet olarak el koyduklarını belirten Yazıcı, ihbar sonucu yakalanan akaryakıtın bedelinin yüzde 25'inin ihbar eden vatandaşlara ödül olarak verildiğini hatırlattı.(BUGÜN)