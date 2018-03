İdrar kaçırmayı engellemek için

Kegel egzersizleri idrar kaçırmayı kontrol etmede ve önlemede en etkili doğal yoldur.Öğrenilmesi uygulanması çok kolay yararı ise çok fazladır.Arnold Kegel tarafından bulunmuş olup her yaşta uygulanabilir ve pelvik taban kasları dediğimiz ve mesane ve vagina kaslarını güçlendirerek hem idrar kaçırmayı önlerler hemde pelvik tabanı güçlendirirler.Özellikle doğum yapanlarda ve aşırı kilolularda çok yararlıdırlar.



Kegel egzersizleri kimler için yararlıdır:



Her yaşta herkeste idrar kaçırma varsa yada olmadan önce önlenmesinde yararlıdır.Pelvik taban kasları zayıflarsa özellikle Stres üriner inkontinans dediğimiz gülme, öksürük, hapşırma,fiziksel aktivite yada cinsel ilişki esnasında idrar kaçırma görülür.



Kegel egzersizleri özellikle stress üriner inkontinans da yararlı ise de diğer tip idrar kaçırmalar olan urge (acil)(idrar gelir tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) da da yararlıdır.Ayrıca mikst tip inkontinans (hem stress hemde acil idrar kaçırmanın olduğu durumlar ve aşırı aktif mesanede(idrar torbasının aşırı aktif olması nedeni ile sık idrara çıkma) de yararlıdır..Sadece kadınlar da değil idrar kaçırma şikayeti olan erkeklerde de yararlıdır.



Kegel egzersizleri nasıl yapılır :



İdrar yaparken birden idrarınızı tutunuz.Bu şekilde Pelvik taban kaslarını kasarak 10 sn idrar akışını durdurmuş olursuz. Sonra 10 sn idrarınızı yapınız bu şekilde yaparak hangi kaslarınızı kullandığınızı bir hafta - on günlük deneme ile öğrenirsiniz, öğrendikten sonra günde 3- 4 kez 10 setlik şekilde yani 10 sn tutup 10sn bırakır gibi 10 defa yapınız.Bu işlemi günün her saatinde ve her yerde kimse farkına varmadan rahatlıkla yapabilirsiniz.Televizyon izlerken ,yemek yaparken ,yemek yerken,yatakta ayakta her yerde rahatlıkla yapabilirsiniz.



Kegel egzersizleri nasıl yardımcı olur:



Egzersizle zayıflayan pelvik taban kaslarını güçlendirir.Zayıflayan kaslar idrar kaçırmaya neden olduğundan kaslar güçlenince idrar kaçırmada önlenir.



Ne kadar yapmalıyım Yararını ne zaman görürüm:



Pelvik tabanda bulunan kaslarda vücudumuzun diğer bölgelerinde olan kaslar gibidir.Nasıl sporcular ve vücut geliştirmecilerin kasları bir günde büyümüyor uzun süreli çalışmaları gerkekiyorsa sizin de egzersizden yarar görmeniz için 6 -12 haftalık bir süre alır.Bundan sonra da hergün bu egzersizleri yaparak kaslarınızı güçlü tutarsınız.Çok fazla yapmak çok yarar sağlamaz .Kasları yorabilirsiniz.



Ne zaman ve nerede yapabilirim:



Arkadaslarınızla sohbet ederken, televizyon izlerken,arabada, yolda yani her zaman heryerde yapabilirsiniz ve eğer siz söylemezseniz kimse sizin egzersiz yaptığınızı farketmez bile.



Herhangi bir alet satın alıp kullanmam gereklimi:



Normal de Kegel egzersizlerini yaparken herhangi bir alet kullanımına ihtiyaç yoktur ve bir şey satın almanız gerekmez.



Ancak Kegel egzersizleri için geliştirilmiş çeşitli ağırlıkta koniler vardır yada elektrikli stimülasyonla beraber kullanılabilir ama bunları almasanızda sadece egzersizleri yapmak bile çok faydalıdır.

taylankümeli.com