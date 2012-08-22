İDO'nun ilk rakibi Norveç'ten geliyor

2 gemi için de görüşmelerin devam ettiği bildirildi.



İDO'ya alternatif olacak deniz taşımacılığı konusunda çalışmaların son noktaya geldiğini anlatan Altepe, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarımız bir süredir kullanılacak gemilerin alınması için Avrupa'nın değişik ülkelerinde görüşmeler yapıyorlar. Satılık gemileri inceliyorlar. Görüşmeler sonucunda Norveç'ten bir gemi alınması için anlaşma yapıldı. Söz konusu gemi 15 gün içinde teslim edilecek.



Alınacak 2 gemi için Almanya ve Norveç'te görüşmeler devam ediyor. Bu gemilerde 2'si taşıma yapacak, diğeri ise yedek olarak çalışacak. Tüm çalışmalar olumlu sonuçlandıktan sonra inşallah en geç bir ay içerisinde Mudanya-Kabataş arasında seferlerimizi başlatmış olacağız."



“Amacımız daha düzenli hizmetin sunulması”

Altepe, alınacak gemileri daha önceden internetten incelediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Alınacak gemiler yıpranmamış, temiz, tam bizim istediğimiz tipten. Sürekli bakımları yapılan gemiler. Bunları kullanacak mürettebat, kaptan, sistem zaten burada mevcut. Gemiler buraya geldikten sonra zaten hemen hemen seferler için her şey hazır olmuş olacak. Ondan sonra seferlerimizi başlatacağız. İlerleyen zamanda talep durumuna göre gemi ve sefer sayıları artırılabilir. Amacımız dinamik, esnek fiyat uygulamalarından büyük sıkıntıya giren vatandaşlarımıza, daha düzenli hizmetin sunulması."



Deniz ulaşımı konusunda çalışma başlattıklarında Bursa'dan çok İstanbulluların kendilerini aradığını kaydeden Altepe, "İstanbul'daki yayın organları 'ne zaman başlayacak?' diye sürekli bizi arıyorlar. Bursa'dan daha çok İstanbullular böyle bir kuruluşun olması gerektiği kanaatindeler. Bunlar ilk başta gerçekçi görünmüyordu ancak atılan adımlardan sonra herkes inanmaya başladı" ifadelerini kullandı.