Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İDO'nun ilk rakibi Norveç'ten geliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İDO'ya rakip olmak için başlattığı deniz seferleri çalışmaları kapsamında kullanılacak olan gemilerden birinin alınması için Norveç'le anlaşma yapıldı.

22 Ağustos 2012 Çarşamba 12:00
İDO'nun ilk rakibi Norveç'ten geliyor

2 gemi için de görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

İDO'ya alternatif olacak deniz taşımacılığı konusunda çalışmaların son noktaya geldiğini anlatan Altepe, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bir süredir kullanılacak gemilerin alınması için Avrupa'nın değişik ülkelerinde görüşmeler yapıyorlar. Satılık gemileri inceliyorlar. Görüşmeler sonucunda Norveç'ten bir gemi alınması için anlaşma yapıldı. Söz konusu gemi 15 gün içinde teslim edilecek.

Alınacak 2 gemi için Almanya ve Norveç'te görüşmeler devam ediyor. Bu gemilerde 2'si taşıma yapacak, diğeri ise yedek olarak çalışacak. Tüm çalışmalar olumlu sonuçlandıktan sonra inşallah en geç bir ay içerisinde Mudanya-Kabataş arasında seferlerimizi başlatmış olacağız."

“Amacımız daha düzenli hizmetin sunulması”
Altepe, alınacak gemileri daha önceden internetten incelediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Alınacak gemiler yıpranmamış, temiz, tam bizim istediğimiz tipten. Sürekli bakımları yapılan gemiler. Bunları kullanacak mürettebat, kaptan, sistem zaten burada mevcut. Gemiler buraya geldikten sonra zaten hemen hemen seferler için her şey hazır olmuş olacak. Ondan sonra seferlerimizi başlatacağız. İlerleyen zamanda talep durumuna göre gemi ve sefer sayıları artırılabilir. Amacımız dinamik, esnek fiyat uygulamalarından büyük sıkıntıya giren vatandaşlarımıza, daha düzenli hizmetin sunulması."

Deniz ulaşımı konusunda çalışma başlattıklarında Bursa'dan çok İstanbulluların kendilerini aradığını kaydeden Altepe, "İstanbul'daki yayın organları 'ne zaman başlayacak?' diye sürekli bizi arıyorlar. Bursa'dan daha çok İstanbullular böyle bir kuruluşun olması gerektiği kanaatindeler. Bunlar ilk başta gerçekçi görünmüyordu ancak atılan adımlardan sonra herkes inanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim