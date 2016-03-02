İdil'de operasyonlar sürüyor: 1 polis yaralı!

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte operasyonların devam ettiği Şırnak'ın İdil İlçesi'ne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve İdil ile Mardin'in Dargeçit ilçeleri arasında 30 kilometrelik alanda uzanan, Cehennem Deresi'nde PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlar, savaş uçakları tarafından bombaladı.Saat 12.30 sıralarında başlayan ve belli aralıklarla devam eden bombardıman sırasında, İdil İlçesi'ne sızmaya çalışan kalabalık bir PKK'lı grubunun etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı belirtildi.