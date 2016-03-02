İdil'de operasyonlar devam ediyor: 1 polis yaralı!

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte operasyonların devam ettiği Şırnak'ın İdil İlçesi'ne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve İdil ile Mardin'in Dargeçit ilçeleri arasında 30 kilometrelik alanda uzanan, Cehennem Deresi'nde PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlar, savaş uçakları tarafından bombaladı.