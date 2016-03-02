İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp'nin Yürüyüş Çağrısını Provokasyon Olarak Niteledi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ülke Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp'nin Yürüyüş Çağrısını Provokasyon Olarak Niteledi başlığıyla verilen haber, Ülke Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp'nin Yürüyüş Çağrısını Provokasyon Olarak Niteledi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp'nin Yürüyüş Çağrısını Provokasyon Olarak Niteledi