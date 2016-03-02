İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sözlerine Sert Tepki Gösterdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Sıcak Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sözlerine Sert Tepki Gösterdi başlığıyla verilen haber, Trt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sözlerine Sert Tepki Gösterdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İçişleri Bakanı Efkan Ala Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sözlerine Sert Tepki Gösterdi