İç yakan detay !

Önceki gün yapılan KCK operasyonu nedeniyle Karlıova’ya takviye olarak giden Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerdi... Yaklaşık 25 saat görev yaptıktan sonra sabah Karlıova’dan Bingöl ’e doğru zırhsız bir Isuzu midibüsle yola çıktılar. Bingöl Şehir Stadı’nda görev yapacaklardı. Ancak Hacılar Köyü çıkışındaki ilk virajda, uzaktan kumandayla patlatılan bombanın etkisiyle hayatlarını kaybettiler.

MAÇ GÖREVİNE GİDİYORLARDI

Radikal Gazetesi'nden Enis Tayman'ın haberine göre; 8 polisin şehit olduğu, 3’ü ağır 9 polisin yaralandığı saldırıdan sağ kurtulan polislerse, Radikal ’e yaptıkları açaklamalarda oldukça dikkat çekici iddialarda bulundu. Görgü tanığı polislere göre 7 araçtan oluşan ve 40 kişi taşıyan konvoyda sinyal kesici jammer yoktu. İnfilak eden midibüs zırhlı değildi. Polisler ölmeseydi 25 saatlik mesainin ardından, dün Bingöl Şehir Stadı’nda oynanacak Elazığ Belediyespor-Keçiörengücü 3. lig karşılaşmasında görev yapacaklardı.

100 KİLOGRAM PATLAYICI

Karlıova’daki KCK operasyonları için Bingöl merkezden takviye olarak ilçeye giden Çevik Kuvvet polisleri, dün saat 09.10 sıralarında iki saatlik bir dinlenmenin ardından, ‘maç görevi’ için Bingöl ’e dönüş yoluna çıktılar. 7 araç ve 40 personellik konvoyda 1 panzer, 3 akrep olarak bilinen zırhlı araç, 1 makam aracı ve 2 de 10 yaşında Isuzu marka midibüs bulunuyordu. Özel Harekât İl Müdür Yardımcısı ile Çevik Kuvvet Şube Müdürü de konvoya nezaret eden rütbeli polisler olarak olay yerindeydi. Ancak polis müdürlerini taşıyan araçlar daha hızlı olduğu için panzer ve midibüslerle aralarında 3-4 dakikalık mesafe vardı. Polisleri taşıyan sivil midibüsler, 09.45’te Karlıova’ya 20 kilometre uzaklıktaki Hacılar Köyü’nün çıkışındaki ilk viraja geldiğinde, karayolundaki menfeze yerleştirilmiş patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Bir midibüs havaya uçtu ve 8 polis hayatını kaybetti. Şehit polislerin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu ’na gönderildi. Ağır yaralı 3 polis ise Elazığ’a sevk edildi.

TEK ZIRHLI ARAÇ TAMİR BEKLİYORDU

Saldırı sonrası Radikal ’e bilgi veren polislerin ifadesine göre Bingöl Emniyeti’ne kayıtlı ve hepsi zırhlı bir Renault Fluence, bir Nissan arazi aracı ve bir de VW Passat makam aracı vardı. Çevik Kuvvet polislerinin hizmetinde ise üç midibüs bulunuyordu ve bunlardan yalnızca biri zırhlıydı. Aksi gibi zırhlı olan midibüs de yaklaşık 10 gün önce bir taksinin çarpması nedeniyle kullanım dışı kalmıştı ve tamirat için gerekli yazışmalar sürüyordu.

YOL KONTROLÜ JAMMER YOKTU

Karlıova’da polis konvoyunun geçişi öncesi ‘prosedür gereği yapılması gereken yol kontrolünün yapılmadığı’ iddia edildi. Buna göre, bir aracın, konvoyun geçişinden önce yol kontrolü yapması ve menfezleri kontrol etmesi gerekiyordu. Radikal ’e ulaşan bilgiler arasında en dikkat çekici olanı ise konvoyda sinyal kesici olarak bilinen jammer’ların bulunmayışı oldu. Bingöl gibi kritik bir bölgede, 40 personelin bulunduğu bir konvoyda neden jammer olmadığı sorusu cevapsız kaldı.