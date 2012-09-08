Ibricic’in hakareti 3 maç

PFDK'dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle;





"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.09.2012 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.





1- BURSASPOR Kulübünün, 02.09.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





2- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu SENİJAD İBRİCİC’in, 02.09.2012 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









3- GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübünün, 31.08.2012 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ – ORDUSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









4- MEDICAL PARK ANTALYASPOR Kulübünün, 01.09.2012 tarihinde oynanan İSTANBUL BBSK - MEDICAL PARK ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 31.08.2012 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU – ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, basın toplantısının müsabakanın bitiminden itibaren en erken 20 dakika önce yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü medya sorumlusu MEHMET ÖZTÜRK’ün, basın toplantısının müsabakanın bitiminden itibaren en erken 20 dakika önce yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





6- MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü başkanı BENT AHLAT’ın, 01.09.2012 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ADANASPOR A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü teknik sorumlusu TANER ÖCAL’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









7- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 02.09.2012 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. – SAMSUNSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Cezaların birleştirilmesi suretiyle GÖZTEPE A.Ş.’nin, toplam 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 02.09.2012 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





9- BUCASPOR Kulübünün, 01.09.2012 tarihinde oynanan BUCASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Cezaların birleştirilmesi suretiyle BUCASPOR Kulübünün, toplam 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübü sporcusu MEHMET İNCEBACAK’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





10- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu RAGIP BAŞDAĞ’ın, 01.09.2012 tarihinde oynanan BUCASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





11- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübü sporcusu SERDAR DELİKTAŞ’ın, 03.09.2012 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR – DENİZLİSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









12- TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR Kulübünün, 01.09.2012 tarihinde oynanan TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR – BOLUSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, biletler üzerindeki renk kodlarının stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









13- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 02.09.2012 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR – KARŞIYAKA PTT 1. Lig müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu ve 2. Futbolcunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü hakkında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,





Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü NURETTİN KOÇ’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MEHMET DEMİRKAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Karar verilmiştir.

Halit Fahri GÜLTEKİN

PFDK Başkanı"



