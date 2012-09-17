Ibrahimovic: 'PSG şampiyonluklara alışık değil'

Eurosport'a konuşan İsveçli süperstar bu sezon başında transfer olduğu Paris Saint Germain kulübünün durumunu benzer bir sermaye yapılanmasıyla kurulan Manchester City'ye benzetti.





"Barcelona, Juventus ve Inter gibi takımlarla henüz aynı seviyede değiliz. Kazanma alışkanlığımız eksik, aramızdaki en büyük fark bu, biraz tecrübe. Manchester City de geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında elendi ama bu onları kötü bir takım yapmaz. Orada oynamaya alışkın değillerdi." dedi.





Ibrahimovic maaşıyla ilgili spekülasyonlara da "Kalite bedava değildir, eleştirileri anlamıyorum. Fransa sayemde daha çok vergi kazanıyor." diyerek noktayı koydu.





Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain formasıyla ilk kez bu arenada mücadele edecek olan Ibrahimovic idolünün Ronaldo olduğunu söylerken, Marco Van Basten ile karşılaştırılmasının da kendisi için bir iltifat olduğunu belirtti.





Ibrahimovic bu sezon başında transfer olduğu PSG kariyerinde şu ana kadar çıktığı 4 lig maçında 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.