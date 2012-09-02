İbrahim ve Uğur’dan yalanlama

Geçtiğimiz hafta haklarında kavga ettikleri iddiası çıkan Beşiktaş'ın iki futbolcusu İbrahim Toraman ve Uğur Boral, basın toplantısına birlikte geldi. İkili kavga iddialarını yalanladı.





Beşiktaş'ın kaptanlarından İbrahim Toraman ve Uğur Boral 3-0 galip geldikleri Kardemir Karabükspor maçının ardından basın toplantısına birlikte geldi. Kavga iddialarının sorulması üzerine İbrahim Toraman, araya nifak tohumu sokmak isteyenlerin olduğunu ifade etti. Herşeyin çok iyi olduğunu belirten Toraman, "Bu saha içinde de, dışında da böyle. Gazeteciler arasında sevdiğimiz ağabeylerimiz var ama bazı insanlar aramıza nifak tohumları sokmak istiyor. Biz bir aileyiz. Aile içinde her şey olabilir. Bu sene Beşiktaş'ın fedakarlık senesi, biz sizlerden de fedakarlık bekliyoruz" diye konuştu