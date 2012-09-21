İbrahim: ’’Gaziantep’ten 3 puanla dönmek istiyoruz’’

İbrahim Toraman, iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, Gaziantepspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantepspor'la karşılaşacak Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan bu şehre gitti. Yolculuk öncesinde Cihan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan kaptan İbrahim Toraman, zor bir karşılaşma olacağını kaydederek, "Gaziantep, zor bir deplasman, biz şu anda çok iyi durumdayız. İyi bir havamız var" İfadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, Gaziantepspor karşısında en iyi şeklide mücadele edeceklerini ifaoe etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Niğde Belediyespor ile eşleşmeleriyle ilgili olarak tecrübeli kaptan, önce Gaziantepspor'u sonra kupa maçını düşüneceklerini söyledi.

Kaptan Toraman, son olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun geçen hafta oynanan Elazığspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını da değerlendirerek, "Kendi sahamızda taraftarsız oluşumuz bizim için kötü bir şey; ama o haftayı da en iyi şekilde geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.