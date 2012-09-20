İBB, Balkan Kupası’nda oynayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Romanya'da yarın (21 Eylül) başlayacak Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Baia Mare kentinde 3 gün sürecek organizasyona katılmak üzere Romanya'ya giden lacivert-turunculu ekip, kupada ev sahibi ülkeden Stiinta Explorari ve Sırbistan ekibi Partizan Elektromo ile karşılaşacak.
Erkekler Balkan Kupası'nda maç programı şöyle:
21 Eylül Cuma:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Partizan Elektromo
22 Eylül Cumartesi:
Stiinta Explorari–Partizan Elektromo
23 Eylül Pazar:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Stiinta Explorari