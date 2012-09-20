İBB, Balkan Kupası’nda oynayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Romanya'da yarın (21 Eylül) başlayacak Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.





Baia Mare kentinde 3 gün sürecek organizasyona katılmak üzere Romanya'ya giden lacivert-turunculu ekip, kupada ev sahibi ülkeden Stiinta Explorari ve Sırbistan ekibi Partizan Elektromo ile karşılaşacak.





Erkekler Balkan Kupası'nda maç programı şöyle:





21 Eylül Cuma:





İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Partizan Elektromo





22 Eylül Cumartesi:





Stiinta Explorari–Partizan Elektromo





23 Eylül Pazar:





İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Stiinta Explorari