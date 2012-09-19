Hz. Muhammed karikatürü yayınladı

Daha önce de Hz. Muhammed karikatürleri yayınlayan dergi, bu sefer iç sayfadan çizdiği Hz. Muhammed karikatürüne bir de dünyayı öfkelendiren o filme destek bildirisi yayınladı. Fransa’da infial yaratan karikatürleri savunan Charlie Hebdo’nun yöneticisi Charb, “Hiç okumadıkları bir dergiyi okuyarak şoke olmak isteyen herkesi şoke edecek. Ben camiye gidip onları dinlemiyorum, onlar da dergiyi almasınlar. Basın özgürlüğü provokasyon değildir” dedi.

Fransız medyası gizli servisin olacaklardan endişe ettiğini aktarırken, Başbakan Jean Marc Ayrault, karikatürleri “aşırı” bulduğunu ve onaylamadığını söyledi. Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “mevcut konjonktür içinde başbakan bu tür aşırılıkları onaylamıyor ve herkesi sorumlu olmaya davet ediyor” ifadesi kullanıldı. Polis dergi binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.