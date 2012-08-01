Hüseyin Göçek’e Avrupa görevi

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Hırvatistan'ın Hajduk Split ile İtalya'nın Inter takımları arasında yarın (2 Ağustos) oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını yönetecek.



Split kentindeki Hajduk Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak maçta Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Orkun Aktaş yapacak. Mete Kalkavan da karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.



Göçek bu sezon, 19 Temmuz'da da Polonya'nın Ruch Chorzow ile Makedonya'nın Metalurg Üsküp takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında da düdük çalmıştı.