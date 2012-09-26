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Hurşit Güneş'ten yeni iddia

CHP Milletvekili Hurşit Güneş, Apaydın Kampı'yla ilgili iddialarına bir yenisi daha ekledi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 05:55
Hurşit Güneş'ten yeni iddia

CHP Parti Meclisi üyesi ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş dün düzenlediği basın toplantısında, Özgür Suriye Ordusu lideri olarak kabul edilen Riyad el-Esad’ın Apaydın Kampı’ndaki çadırında Halep’ten gelen savaşçıları kabul ederken çekilen görüntülerini paylaştı.

Güneş, görüntüler eşliğinde sürdürdüğü basın toplantısında, “Görüntülerde ‘Riyad’ın telefonla Halep’ten bir ayaklanmacıya talimat verişi’ de yer alıyor. Riyad, Apaydın Kampı’nın dışında, üst düzey askeri yetkililerle görüşmek üzere İstanbul’a da geliyor. Görüntülerdeki İstanbul manzarasına dikkatinizi çekiyorum” dedi.  Güneş, “2’nci filmde ise Özgür Suriye Ordusu’na yeni katılan bir kadın, İngilizce verdiği röportajda askeri eğitimini Türkiye’de aldığını belirtiyor. Eğitimlerin de İstanbul ve Adana’da verildiğini vurguluyor. Kadın soru üzerine ‘Eğitimi Türk ordusu veriyor’ diyor. Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Albay Malik el-Kürdi de Apaydın Kampı’nda bulunuyor” bilgisini paylaştı. Güneş, kampta Türk Kızılayı çadırları önündeki çekildiğini söylediği, silahlı kişilerin yer aldığı bazı fotoğrafları da gösterdi. Güneş, “Anayasa’nın 90’ıncı maddesine göre, Türkiye’de yabancı silahlar bulundurulmasına izin verecek tek yetkili kurum TBMM. Böyle bir izin alınmadı. Ortada Anayasal bir suç var. Anayasaya ve ilgili yasalara göre Başbakan, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Hatay Valisi Celalettin Lekesiz hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.                                     

Yolcu listeleri açıklansın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, THY’nin ve Anadolu Jet’in İstanbul’dan Hatay’a yapılan uçuşlarının yolcu listelerinin açıklanmasını istedi. Koç, “Hatay’da Suriye’den Türkiye’ye mülteci statüsünde gelenlerin dışında, Çeçen, Afgan, Pakistan, Libya gibi ülkelerden gelen ve Suriye’deki çatışmalara katıldıkları bilinen insanların olduğu ileri sürülüyor. Bunların birçoğunun kente İstanbul üzerinden geldiği savunuluyor. THY yolcu listelerini açıklasın” diye konuştu. 

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