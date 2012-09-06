Hürriyet acısını Eskişehir’de yenecek

Tüm takım arkadaşı ve futbol ailesinin ötesinde Ediz'in aile ferdi gibi duran Hürriyet'in cenaze törenindeki hali yürek dağlamıştı. Hürriyet Güçer'in takımla birlikte Bursa'dan Eskişehir'e dönmesinin ardından kendisini toparlamak için 3-4 gün izin istediği, izin talebinin ise reddedildiği öğrenildi. Eskişehir kurmaylarının bu acıyı hep birlikte yeneceği, "Ediz de senin böyle yapmanı istemezdi" dediği ve tecrübeli futbolcunun da bunun üzerine Ankara'ya gitmekten vazgeçip Eskişehir'de kalmayı kabul ettiği bildirildi. Hürriyet'in Ediz'le kaldığı ve Ediz'in hayatını kaybettiği eve bir daha gidemeyeceğini söylemesi üzerine takım arkadaşlarının eve giderek Hürriyet'in eşyalarını topladığı ve tecrübeli oyuncunun otelde kaldığı öğrenildi.



