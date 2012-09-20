Hurma: ’’Hakem hataları bizi buluyor’’

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın lige bulunduğu konumdan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, bu durumu tersine çevirmek için çok çalıştıklarını söyledi.





Teknik Direktör Şota Arveladze ve takıma güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Hurma, ''Şunu çok net söyleyebilirim ki Anadolu'nun en iyi takımına, en iyi hocasına, en iyi yönetimine ve başkanına sahibiz. Futbolda bazen istediğiniz hiçbir şey olmayabilir'' dedi.





Hurma, ligin geride kalan 4 haftasında hakem hatalarına maruz kaldıklarını ileri süren Hurma, şöyle devam etti:





''Bana göre son dönemlerde inanılması güç bir şekilde hakem hataları bizi buluyor. Yine Orduspor maçında yediğimiz üçüncü golde çok bariz, çok açık bir metreden fazla ofsayt var. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. İlgililerle de görüştük. Onlar da Kayserispor'a üst üste seriye bağlanmış bir şekilde hakem hataları olduğunu kabul ediyor. Ama hakem hatasından önce biz kendi hatalarımızı görmek zorundayız.''





''Avrupa kupaları için bir şey kaybetmiş değiliz''





Bu hafta karşılaşacakları Eskişehirspor'u yenerek ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Hurma, ''Bizi sevenler hiç üzülmesinler. Kayserispor'da geçmişte olduğu gibi gelecekte de taraftarlarını mutlu edecek sonuçları alacaktır. Çünkü biz iyi bir kulübüz, iyi bir takımız. Bu hafta Eskişehir ile oynayacağız ve çok iyi bir maç olacağını, maçı alacağımızı düşünüyoruz. Kayseri camiası bütün güçlerini birleştirmek zorunda. Sadece takımın hocanın veya bizlerin yapacağı bir şey değil. Bir hava oluşturmak zorundayız'' diye konuştu.





Süleyman Hurma, sezon başında belirledikleri Avrupa kupaları hedeflerinden sapmadıklarını vurgulayarak, ''Avrupa kupaları için bir şey kaybetmiş değiliz. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılan Bursaspor'a bakarsanız 11 maç galibiyet alamadığını görürsünüz. Zaman zaman böyle durumlar oluyor. Ama sonra Bursa da iyi bir takımdı ve seriye bağladı vurdu, çıktı gitti. Biz de şimdi aynı durumda iyi bir takımız. Bu amacımıza mutlaka ulaşacağız'' dedi.