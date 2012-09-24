Hurdaya dönen aracın altından sağ çıktı

Arcın altından 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çıkartılan genç sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da alkollü ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen aracın sürücüsü, park halindeki otobüse arkadan çarptıktan sonra kendi aracının altında kaldı. Arcın altından 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çıkartılan genç sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 04.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hız ve alkollü olduğu iddia edilen Kamil Demir kullandığı 16 ED 296 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın ön camından fırlayan Demir, kullandığı aracın aracın altında kaldı. 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile aracı altından çıkartılan genç sürücü, Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran Kamil Demir, hastanede yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA