’Hurdasını bile istemem’

Sakarya'da demir ticareti yapan işadamı İ.Ö., Gaziantep'te bombalı saldırıda kullanılan Citroen marka 2010 model aracı geçen martta aldığını belirterek, 'Otomobili Sakarya'daki bir bayiden ikinci el olarak aldım. Plakası 54 UF 926' dedi. Arabanın bir ay sonra çalındığını belirten İ.Ö., şöyle konuştu:

HIRSIZI BABAM GÖRMÜŞ

'11 Nisan 2012 günü, saat 04.00 sıralarında biz uyurken eve giren hırsız, cep telefonlarını, pantolonumdaki 600 lira parayı, bir gün sonra Çin'e yapacağım iş yolculuğu için hazırladığım ve içerisinde nufüs cüzdanım pasaport ve arabamın yedek anahtarı bulunan çantayı alarak kaçmış. Biz fark etmedik. Bir saat sonra hırsız, çantadaki yedek anahtarı fark etmiş olacak ki geri dönerek evin önündeki otomobili alıp kaçmış. O sırada babam görmüş. Ancak, babam benim işe gittiğimi sandığı için bir şey anlamamış.'

GİŞELERDEN KAÇAK GEÇİŞ

Akşam'ın haberine göre otomobili çalındıktan sonra Sapanca ve Sultanbeyli otoban gişelerinden kaçak geçiş yaptığı için adresine 700-800 liralık para cezası ceza geldiğini belirten İ.Ö, aracının Gaziantep'teki saldırıda kullanıldığını emniyetten öğrendiğini söyledi. Polis ekiplerinin eve gelerek inceleme yaptığını belirten İ.Ö., otomobilin hurdasını da almayacağını söyledi.