Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Hurda araca 5 bin lira

Hurda araçta yaş sınırı 1985'ten 1990'a çekiliyor. Trafikten çekilecek 200 bin aracın vergileri silinip 4-5 bin lira ödeme yapılacak

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:55
Hurda araca 5 bin lira

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, seyir güvenliği için 200 bin 'yaşlı' aracı trafikten çekmeye hazırlanıyor. 1990 modele kadar olan kamyon, tanker, minibüs, otobüs; hurda teşvikiyle trafikten çekilecek. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, daha önce yaş sınırının 1985 ve öncesi olduğunu belirterek, "Yaş sınırı 1990'a alınacak. Tescilde, bu kapsama giren yaklaşık 200 bin aracın bulunduğunu görülüyor. Söz konusu araçları, kısa bir süre içinde belli bir bedel karşılığında alacağız. Hurdaya ayrıracağız" dedi.

5 BİN TL'YE YAKIN ÖDEME YAPILDI
Habertürk'ün haberine göre, kaynaklar, hurdaya ayrılacak araçlara ödenecek tutarlara ilişkin soruya, "Bu tutar, arabaya göre değişiyor. 5 bin TL alan da var, 4 bin TL ödediğimiz araçlar da var" karşılığını verdi. Uygulama kapsamına giren araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil tüm vergi aslı, gecikme zammı, faizi, vergi cezaları, tescil plakasına kesilen idari para cezalar silinecek.

76 BİN ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLDİ
Bakanlık kaynaklarına göre süregelen 'hurda' araç uygulaması çerçevesinde bugüne değin 1985 yılına kadar olan araçlar hurdaya ayrıldı ve trafikten çekilen 76 bin araca 350 milyon TL'lik ödeme yapıldı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim