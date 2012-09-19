Hurda araca 5 bin lira

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, seyir güvenliği için 200 bin 'yaşlı' aracı trafikten çekmeye hazırlanıyor. 1990 modele kadar olan kamyon, tanker, minibüs, otobüs; hurda teşvikiyle trafikten çekilecek. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, daha önce yaş sınırının 1985 ve öncesi olduğunu belirterek, "Yaş sınırı 1990'a alınacak. Tescilde, bu kapsama giren yaklaşık 200 bin aracın bulunduğunu görülüyor. Söz konusu araçları, kısa bir süre içinde belli bir bedel karşılığında alacağız. Hurdaya ayrıracağız" dedi.



5 BİN TL'YE YAKIN ÖDEME YAPILDI

Habertürk'ün haberine göre, kaynaklar, hurdaya ayrılacak araçlara ödenecek tutarlara ilişkin soruya, "Bu tutar, arabaya göre değişiyor. 5 bin TL alan da var, 4 bin TL ödediğimiz araçlar da var" karşılığını verdi. Uygulama kapsamına giren araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil tüm vergi aslı, gecikme zammı, faizi, vergi cezaları, tescil plakasına kesilen idari para cezalar silinecek.



76 BİN ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLDİ

Bakanlık kaynaklarına göre süregelen 'hurda' araç uygulaması çerçevesinde bugüne değin 1985 yılına kadar olan araçlar hurdaya ayrıldı ve trafikten çekilen 76 bin araca 350 milyon TL'lik ödeme yapıldı.

