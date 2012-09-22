Hülya Cup gösteri maçıyla başladı

Adana'da ilk defa düzenlenen Hülya Cup Turnuvası, sanatçı Hülya Avşar'ın gösteri maçıyla başladı.





Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulubü tarafından kendi adına düzenlenen turnuvanın açılışına katılan Hülya Avşar basın toplantısı düzenledi.





Hülya Cup'ın amacının sporu çocuklara sevdirmek olduğunu belirten Avşar, uluslararası turnuvalarda mücadele edecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.





Hülya Cup'ın zaman içerisinde büyüdüğünü ifade eden Avşar şunları kaydetti:





''Bir kerede yaşayan birinin adına turnuva yapalım dedik ve bu yola çıktık. Zaman içerisinde büyüdü ve gelirleri tenisçi olma niyetinde olan başarıları olan çocuklara burs vermeye dönüştü. Aslında İstanbul dışına çıkmak bizim arzumuz değildi. Ama burs alan çocuklarımız çoğaldıkça ve onlar turnuvalarda şampiyon olmaya başladıkça İstanbul dışına da çıkmaya karar verdik. Adana'da her yıl turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz. Burada harcanan her kuruş çocuklara gidiyor, bu da bana büyük bir gurur veriyor.''





Türk tenisinde antrenör sorunu olduğunu belirten Avşar, ''Yurt dışında antrenman yapan çocuklarımız, Türkiye'ye geldiklerinde antrenmanları yetersiz buluyorlar. Bu demektir ki antrenörlerin eğitiminde de bir problem var. Sağlam antrenörler getirip farklı eğitimler yaptırmak istiyoruz'' dedi.





Basın toplantısının ardından Hülya Avşar-İpek Soylu ile Çağla Büyükakçay-Özkan Çetin karışık çiftler gösteri maçı yapıldı.





Performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış alan Hülya Avşar-İpek Soylu çifti karşılaşmayı 7-5 kazandı.





Turnuva, 13 Ekim'e kadar devam edecek.