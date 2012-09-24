Hulk geldi, Zenit karıştı

Transfer döneminin son gününde Zenit'in toplam 80 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Hulk ile Witsel, takımda huzursuzluk çıkardı. Rus temsilcisinin yıldız isimleri Alexander Kerzhakov ile Igor Denisov, Hulk ve Witsel'e uçuk bedeller ödenmesi nedeniyle greve başladı ve antrenmanlara çıkmadılar. Ayrıca maç kadrosuna da girmeyi reddeden iki futbolcu bu tavırları sonucunda B takımına gönderildi. Senelik 6 milyon 500 bin Euro alan Hulk ile 3 milyon Euro elde eden Witsel'in kazançlarının yüksek olduğunu kabul eden Zenit'in hocası Luciano Spaletti, "Takımda görüş ayrılıkları olduğu doğru. Bazı futbolcular görüşlerini bu şekilde dile getirdiler, ancak doğru bir tavır olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.