Hükümette bütçe krizi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl bütçe hedeflerinin tutturulamayacağını söyledi. Yılbaşından bu yana bütün bakanlıkları yazıyla uyardığını ve “bu sene bütçenin durumunun iyi olmayacağını” söylediğini anlatan Şimşek, buna rağmen birçok bakanlığın kendisini dinlemediğini de belirtti.



Şimşek bir televizyon programında yaptığı açıklamada “Hâlâ bazı bakanlıkların yani bizimle görüşülmeden, tartışılmadan, kaynağı ortaya koymadan harcamayı genişletme söylemlerini duyuyoruz gazetelerden. Bütçe disiplininin korunmasına yönelik biz de çaba gösteriyoruz. Bu sene bütçe hedeflerini tutturamayacağız” diye konuştu.



Şimşek dün bir televizyon programında soruları yanıtladı. Gelir Vergisi Kanun Taslağı’nın hazır olduğunu, bugün yapılacak Ekonomi Kordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında sunulacağını, arkasından da ilave çalışma yapılması gerekiyorsa yapılacağını belirten Şimşek, ondan sonra konuyu Bakanlar Kurulu’na ve Meclis’e sevk etmeyi ümit ettiklerini söyledi.



Şimşek, taslakla ilgili şu bilgileri verdi:



* Birincisi tabii ki biz, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiriyoruz.



* Bu çerçevede, 250 maddelik bir kanunu yaklaşık 100 maddenin altına indiriyoruz. Yani şu anda kurumlar vergisi ve gelir vergisine bakarsanız geçici maddelerle birlikte yaklaşık 250 madde bulunuyor. İstisnaları daraltacağız. Diyelim ki futbolcular çok iyi para kazanıyorlar Süper Lig’de. Onların vergi oranı yüzde 15. Ama siz diyelim ki bir şirkette üst düzey yöneticisiniz, siz de iyi maaş alıyorsunuz, sizin vergi oranınız yüzde 35’e kadar çıkıyor. Bu tür muafiyetler var. Bunların hepsini gözden geçiriyoruz. 8-10 sayfayı kapsayan muafiyet ve istisnalar var.



* Bundan sonra yani halen vergi ödemeyen bazı kesimler veya az ödeyen bazı kesimlerin, artık normal vergi oranlarına tabi olma ihtimalleri yüksek.



* Genel çerçeve şu, vergi tabanını genişleteceğiz. Beyanname veren mükellef sayısını artıracağız. Muafiyet ve istisnalara ilişkin çok ciddi bir çalışmamız söz konusu. (Cumhuriyet)