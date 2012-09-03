Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Hükümette bütçe krizi

Bütçe hedeflerinin tutmadı bakanlıklarda karışıklık çıktı. Şimşek ‘Beni dinlemiyorlar’ diye isyan etti.

03 Eylül 2012 Pazartesi 16:15
Hükümette bütçe krizi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl bütçe hedeflerinin tutturulamayacağını söyledi. Yılbaşından bu yana bütün bakanlıkları yazıyla uyardığını ve “bu sene bütçenin durumunun iyi olmayacağını” söylediğini anlatan Şimşek, buna rağmen birçok bakanlığın kendisini dinlemediğini de belirtti.

Şimşek bir televizyon programında yaptığı açıklamada “Hâlâ bazı bakanlıkların yani bizimle görüşülmeden, tartışılmadan, kaynağı ortaya koymadan harcamayı genişletme söylemlerini duyuyoruz gazetelerden. Bütçe disiplininin korunmasına yönelik biz de çaba gösteriyoruz. Bu sene bütçe hedeflerini tutturamayacağız” diye konuştu.

Şimşek dün bir televizyon programında soruları yanıtladı. Gelir Vergisi Kanun Taslağı’nın hazır olduğunu, bugün yapılacak Ekonomi Kordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında sunulacağını, arkasından da ilave çalışma yapılması gerekiyorsa yapılacağını belirten Şimşek, ondan sonra konuyu Bakanlar Kurulu’na ve Meclis’e sevk etmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Şimşek, taslakla ilgili şu bilgileri verdi:

* Birincisi tabii ki biz, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiriyoruz.

* Bu çerçevede, 250 maddelik bir kanunu yaklaşık 100 maddenin altına indiriyoruz. Yani şu anda kurumlar vergisi ve gelir vergisine bakarsanız geçici maddelerle birlikte yaklaşık 250 madde bulunuyor. İstisnaları daraltacağız. Diyelim ki futbolcular çok iyi para kazanıyorlar Süper Lig’de. Onların vergi oranı yüzde 15. Ama siz diyelim ki bir şirkette üst düzey yöneticisiniz, siz de iyi maaş alıyorsunuz, sizin vergi oranınız yüzde 35’e kadar çıkıyor. Bu tür muafiyetler var. Bunların hepsini gözden geçiriyoruz. 8-10 sayfayı kapsayan muafiyet ve istisnalar var.

* Bundan sonra yani halen vergi ödemeyen bazı kesimler veya az ödeyen bazı kesimlerin, artık normal vergi oranlarına tabi olma ihtimalleri yüksek.

* Genel çerçeve şu, vergi tabanını genişleteceğiz. Beyanname veren mükellef sayısını artıracağız. Muafiyet ve istisnalara ilişkin çok ciddi bir çalışmamız söz konusu. (Cumhuriyet)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim