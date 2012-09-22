HTC Windows Phone 8S ve 8X

Microsoft’un Windows Phone konusunda en önemli iş ortaklarından biri olan HTC, dün Windows Phone 8 işletim sistemli yeni modellerini tanıttı. Android modellerinin aksine performans konusunda zirveyi zorlamayan bu modeller, özellikle tasarım ve canlı renkleriyle kullanıcıları kendine çekmeyi hedefliyor.

HTC’nin Nokia gibi yüksek performanslı ve uygun fiyatlı olmak üzere iki farklı model seçmesi tesadüf olmasa gerek. Windows Phone 8 konusunda diğer firmalardan da benzer stratejiler görebiliriz. Ayrıca Nokia ve HTC’nin telefonları tasarım ve renk açısından da birbirlerini andırıyor.

Türkçe dil desteğiyle nihayet Türkiye’ye de gelecek olan Windows Phone 8 modelleri arasında şüphesiz HTC çok dikkat çekecek. Ülkemizde hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan HTC, yeni modelini uygun bir fiyata sunarsa Android modellerinden bile daha fazla satabilir.

Windows Phone 8S ve Windows Phone 8X’in teknik özellikleri için bu haberimize göz atabilirsiniz.