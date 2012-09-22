Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

HTC Windows Phone 8S ve 8X

Dün düzenlediği etkinlikte yeni Windows Phone 8 modellerini duyuran HTC, canlı renkler ve tasarım ile dikkatleri üzerine çekti.

22 Eylül 2012 Cumartesi 10:15
HTC Windows Phone 8S ve 8X

Microsoft’un Windows Phone konusunda en önemli iş ortaklarından biri olan HTC, dün Windows Phone 8 işletim sistemli yeni modellerini tanıttı. Android modellerinin aksine performans konusunda zirveyi zorlamayan bu modeller, özellikle tasarım ve canlı renkleriyle kullanıcıları kendine çekmeyi hedefliyor.
HTC’nin Nokia gibi yüksek performanslı ve uygun fiyatlı olmak üzere iki farklı model seçmesi tesadüf olmasa gerek. Windows Phone 8 konusunda diğer firmalardan da benzer stratejiler görebiliriz. Ayrıca Nokia ve HTC’nin telefonları tasarım ve renk açısından da birbirlerini andırıyor.

Türkçe dil desteğiyle nihayet Türkiye’ye de gelecek olan Windows Phone 8 modelleri arasında şüphesiz HTC çok dikkat çekecek. Ülkemizde hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan HTC, yeni modelini uygun bir fiyata sunarsa Android modellerinden bile daha fazla satabilir.
Windows Phone 8S ve Windows Phone 8X’in teknik özellikleri için bu haberimize göz atabilirsiniz.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim