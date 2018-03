HTC'nin bu telefonu çok satacak

HTC Desire X, ekonomik fiyatı, kamerası, ses kalitesi, işlemci gücü ve hızıyla çok iddialı.



Toplantıya ev sahipliği yapan HTC Güneydoğu Avrupa Executive Direktörü Nikitas Glykas yeni HTC Desire X’i anlattığı toplantıda, bu ürünün dünyada HTC'nin en çok satan cihazı olacağını düşündüğünü söyledi.



Çok uygun bir fiyatla HTC Desire X'in pazarda yer alacağını belirten Glykas, bu cihazın bu güne kadar pazara çıkan en iyi Desire modeli olduğunu vurguladı.



Eylül ayı sonu itibari ile Türkiye'de teknoloji marketlerle birlikte 3 operatörün de cihazı satacağı bilgisini veren Glykas, fiyatın 1000 TL'nin çok altında olacağını açıkladı.



Bu özellikle bir telefonun bu fiyata bulmanın çok zor olduğunun altını çizen Glykas, şunları söyledi:

“Yılın ilk aylarında piyasaya çıkardığımız ve HTC’nin amiral gemisi olarak nitelenen One Serisinin ardından Desire ile devam ediyoruz. Daha önceki yıllarda dünya çapında “Yılın Telefonu” seçilen Desire serisinin bu son modeli; HTC Desire X, sınıfının en yüksek kalitedeki özelliklerine sahip. HTC Derise X video kaydetmeyi, fotoğraf çekmeyi, müzik dinlemeyi ve tüm bu zevklerini her an online kalarak paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getirenler için gerekli tüm altyapıya sahip ideal bir telefon. Kısa süre sonra ekonomik fiyatı ile Türkiye’deki takipçilerin beğenisine sunulacak olan HTC Desire X aynı anda üç operatörle satışa sunulacak.”



İkonik tasarım, güçlü performans

Bu çarpıcı tasarım, ince ve küçük yapısıyla gündelik hayatın karmaşasına dayanacak şekilde tasarlandı. HTC Sense® ve AndroidTM 4.0’ın eklenmesiyle her birey için kişisel bir deneyim haline geldi. HTC Desire X’in genişletilmiş görüş açısına sahip etkileyici 4-inç LCD WVGA ekranı, her şeyin canlı renkler ve şaşırtıcı bir berraklık ile görüntülenmesini sağlıyor.



Kameranın geldiği son nokta

Mükemmel “Anında Çekim” hızı! HTC’ye özgü ImageChip, f/2.0, 28mm geniş açılı lens, BSI sensörü, HDR modu ve otomatik ayarlanabilir flaşı sayesinde HTC Desire X’in 5 megapiksel kamerası düşük ışıklı zorlayıcı ortamlarda dahi mükemmel fotoğraflar çeker. Artık çekim yaparken video ve fotoğraf arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaksınız, VideoPic özelliği sayesinde aynı anda hem video hem fotoğraf çekebilirsiniz. Bu akıllı telefon süper-hızlı aktivasyon (1 saniye içinde) ve otomatik odaklanma özelliği “Always Focus” sayesinde uçup giden anları dahi kaydedebilir. Dahası tek dokunuşla sürekli çekim özelliği sayesinde ister madalya kazanan bir kısa mesafe koşucusu ister aile köpeğiniz olsun hepsinin hızlı hareketlerini fotoğraflayabilirsiniz.



Paylaşmak daha da kolaylaştı

HTC Desire X ile fotoğraf, video ve dosyalarınızı kaydedip paylaşmak kolaydır – bir dokunuşla içeriği arkadaşlarınız ve ailenizle email, sms veya sosyal ağlar yoluyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca Dropbox entegrasyonu size 2 yıl süreyle ücretsiz 25GB online depolama alanı sağlıyor. Böylece belgelerinizi düzenlemek, kaydetmek ve paylaşmak oldukça kolay olacak.*



Gerçek Ses

Derin bas, daha zengin ve güçlü ses sağlayan HTC Desire X’in entegre Beat Audio™ özelliği ile müziğinizi stüdyoda dinlediğinizi hissedeceksiniz. HTC Desire X’in özel ayarlanmış ses profilleri sayesinde Beats kulaklık sahipleri ayrıca daha nitelikli bir müzik deneyiminin tadını çıkarabilirler. Telefon bunlara ek olarak Bluetooth® yoluyla Yüksek Çözünürlüklü kablosuz ses desteği de sağlamaktadır.



*Dropbox 25GB ücretsiz depolama anlaşması, 2013 yılsonuna kadar kayıt olan kullanıcılar için geçerlidir. Dropbox hizmeti üçüncü şahıs kuruluş tarafından karşılanmaktadır.