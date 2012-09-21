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HP ile iki kat daha fazla baskı

HP Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu, daha uygun fiyata iki kat daha fazla baskı yapabilen yeni HP Deskjet Ink Advantage yazıcı serisini Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80 ülke pazarına sunuyor.

21 Eylül 2012 Cuma 10:55
HP ile iki kat daha fazla baskı

Yazıcı serisinin ilk pilot uygulamasını Türkiye’de HP Deskjet 2060 ile başlatan HP, elde edilen başarı sonrasında ürün sayısını altıya çıkardı. Yeni ürünler hem ev hem de küçük işletmelerdeki baskı çözümlerini artırıyor.

HP Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu, altı yeni üründen oluşan HP Deskjet Ink Advantage yazıcı serisini tanıttı. Daha uygun fiyata iki kat daha fazla baskı yapan HP Deskjet Ink Advantage serisi ürünler, düşük sayfabaşı maliyet avantajı sağlıyor. 

Yazıcı serisinin ilk pilot uygulamasını Türkiye’de 2010 yılında Deskjet 2060 ile başlatan HP, düşük maliyetli ve yüksek kapasiteli kartuşlarıyla tüketici tarafından en çok tercih edilen ürün oldu. Türkiye’de uygulanan Deskjet 2060 pilot projesinin bu başarısının ardından HP, ürün serisini genişleterek altı yeni ürünü bu defa aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80 ülke pazarına sundu. 

HP Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, bu başarıdan dolayı Türkiye olarak büyük mutluluk duyduklarını söyledi. HP’nin müşterilerine sektör lideri olarak yenilikler ve yeni seçim olanakları sağlama konusunda rakipsiz bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Ayık, “Giderek büyüyen HP Deskjet Ink Advantage portföyümüz müşterilere kaliteden ve güvenilirlikten ödün vermeden daha düşük maliyetle daha fazla baskı alabilecekleri çözümler sağlıyor" dedi.

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