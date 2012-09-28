Hotiç sonbahar koleksiyonu

Saks mavisinin enerjisi, taba tonlarının sıcaklığı, kış beyazı tonlarının tazeliği ve kırmızının vazgeçilmez çekiciliği ile sonbahara merhaba diyen koleksiyon, siyahlar, derin lacivertler, kadınsı vino, mürdüm ve antrasit tonları, metalik yansımalar ile sizi kışa hazırlıyor.



Yenilikçi olmaya gönüllü, geçmişin tasarım çizgilerini kendine özgü detaylarla yansıtan, bu kışı daha uzun günlerde ve daha çok dışarıda geçirmeye ve yaşamaya hazır olanlara Hotiç 2012-2013 sonbahar kış koleksiyonu; 60’lar sınıfı, Army Chic, Metropolis ve Retro Elegance olmak üzere 4 ana konseptle kendini gösteriyor.