Horoz Demir’i büktü

Denizlispor ligin 3. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.





Denizlispor maçın henüz 7. dakikasında Görkem ile bulduğu gol ile rakibi karşısında 1-0 öne geçti.





Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.





İkinci yarıya da hızlı başlayan Denizlispor Can'ın attığı müthiş golle rakibi Adana Demirspor karşısında 2-0'ı yakaladı.





Mücadelede başka gol olmayınca Denizlispor sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 6'ya çıkararak ligde 5 sıraya yükselirken, Adana Demirspor 2 puan ile 13. sırada yer aldı.





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