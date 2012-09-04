Homend Turnuvası ertelendi

Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Homend Hoşgörü Cup Basketbol Turnuvası'nın Spor Toto Teşkilatı'nca ''İddia'' kapsamına alındığını, bu nedenle turnuva tarihinde değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.





Türkiye Basketbol Federasyonu, Spor Toto Teşkilatı ve turnuvaya katılacak takımların temsilcileriyle konuyu görüştüklerini ifade eden Savaş, yaptıkları görüşmelerde turnuvaya katılacak takımların ekonomik gelir elde etmesi adına, maç tarihlerinin değiştirildiğini ifade etti.





Savaş, bu çerçevede maçların 7-11 Eylül tarihlerinde İskenderun'da oynanması konusunda uzlaşma sağlandığını, turnuvaya daha önce belirtilen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takımın katılacağını vurguladı.







