Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Homend 4’te 4 yaparak zirvede

Adana Menderes Spor Salonu'nda bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Botaş Cup 9'un dördüncü gün açılış karşılaşmasında ilk 3 maçını kazanan Homend Antakya Belediyespor’u çekişmeli geçen bir mücadelenin ardından yenerek 4’de 4 yapmayı başardı: (67-61).

21 Eylül 2012 Cuma 15:05
Homend 4’te 4 yaparak zirvede
Antakya ekibi, bu sonuçla turnuvanın bitiminden önce şampiyonluğunu garantiledi. Maça Gamze'nin üçlüğüyle giren Botaş, ilk dakikayı 0-3 önde geçerken, Antakya takımı İlsu ise 2:11 dakika sonra skorla tanıştı: (2-3). İlsu'nun üçlüğüyle 3.dakikayı da 5-3 önde geçen Homend Antakya Belediye, Korel ve Saynur'un sayılarına çözüm bulamadı: (5-7, 4.dk). Vesela'nın sayılarıyla son 5:43'de skorda 7-7'lik eşitliği yakalayan konuk ekip, Korel'e Dacic'in basketiyle yanıt verdi: (9-9, 6.dk). Naile'nin eski basketiyle son 2 dakikaya 11-9 üstün giren Homend Antakya, Dilek'in sayılarına Vesela ile yanıt verdi: (13-11, 9.dk). Son dakika içinde Gamze ile dengeyi sağlayan Botaş, Gizem'in 8 saniye kala attığı serbest atışlarla ilk çeyreği 15-13 geride bitirdi.

İkinci periyot

Maçın ikinci çeyreği Büşra ve Vesela'nın karşılıklı 2'şer serbest atışıyla başlarken, Naile ve Dacic'in 2/2'şer isabetiyle Homend Antakya son 7:23 dakikaya 21-15 üstün geçti. Nadya ile skorda tutunan Homend Antakya Belediyesi, Gizem'in üçlüğüyle son 7 dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: (24-17). Korel ve Emir'in basketleriyle son 6 dakikaya 24-21 geride giren Botaş, 15.dakika içinde Korel ile farkı 1 sayıya çekti: (24-23). Son 4:36'da Vesela'nın basketiyle 26-23'lük üstünlüğünü koruyan Antakya ekibi, 1:48 dakika skor bulamadı. Vesela ve Saynur'un karşılıklı basketleriyle skor 28-25'e gelişti. İlsu ve Saynur'un 1/2'şer serbest atışlarıyla son dakikaya 29-26 üstün giren Homend kalan sürede Vesela (4) ve Belgin (2)'in sayılarıyla ilk devreyi 9 sayı üstün kapattı: (35-26)

İLK DEVRE İSTATİSTİKLERİ: Botaş ilk 20 dakika sonunda ribaundlarda 18-15'lik üstünlüğü sağlarken, Homend Antakya Belediyesi ise asist (9-6) ve top çalma (6-2) kategorilerinde rakibine oranla daha başarılı oldu. Botaş'ın 12 top kaybına karşılık Antakya ekibi sadece 5 top kaybetti.

Üçüncü periyot

Mücadelenin ikinci yarısına Dilek, Gamez ve Korel'in sayılarıyla hızlı başlayan Botaş ilk 57 saniyede 6 sayı bularak farkı 3 sayıya indirdi: (35-32). Ancak çabuk toparlanan Homend Antakya Belediyesi, Naile (4), Vesela ve Belgin'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle son 5:40'da mola aldırdı: (43-32). Korel ve Vesela'nın karşılıklı pota altı basketleriyle 25.dakika 46-34 olarak geçildi. Belgin'in üçlüğüyle maçın en yüksek farkını (49-34) yakalayan Homend, Gamze ve Pelin'den gelen 5 sayıya çözüm bulamadı: (49-39). Son 2:13'e Dacic'in basketiyle 12 sayı geride giren Botaş, Pelin'den gelen 5 sayıyla oyuna tekrar ortak oldu: (51-44). Son 46 saniyede Burcu ile 2 serbest atış daha bulan Botaş, son 11 saniyede skoru 51-46'ya getirdi. Ancak son saniyede Bouthors'dan gelen üçlükle Homend Antakya Belediyesi üçüncü çeyreği de 54-46 üstün bitirdi.

Dördüncü periyot

Maçın son çeyreği Elif'in serbest atışıyla açılırken, Homend Antakya Sloven uzunu Dacic'in basket faulüyle karşılık verdi: (57-47, 31.dk). Saynur'un turnikesine Belgin'in üçlüğüyle karşılık veren konuk ekip, son 7:21'de farkı 11 sayıya yükseltti: (60-49). Pelin ve Gamze ikilisiyle 3 dakikalık sürede 7-0'lık seri yakalayan Botaş, son 4:26'da skoru 60-56'ya getirdi. Her iki takımında hücumda boş döndüğü serinin ardından Gizem'in son 3:30'da attığı kritik üçlüğe Büşra aynı şekilde verdi: (63-59). Selin'i çember altında iyi kullanan konuk ekip, son 2 dakikaya 65-59 önde girdi. Burcu'nun kaçan hücumunun ardından Gizem'in attığı turnike son 1:42'de Botaş'ın 8 sayı geriye düşmesine neden oldu: (67-59). Dilek ile son 1:31'de skoru 67-61 'ye getirdi. Hücumda Korel Engin ile kritik bir bir top kaybı yapan kalan sürede skor bulamadı ve Homend Antakya Belediyespor sahadan 67-61 galip ayrıldı. Antakya ekibi bu sonuçla dördüncü maçını da kazanarak, turnuvayı ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

HOMEND ANTAKYA BELEDİYE (15-20-19-13): 67
Naile Çırak 8 (2s: 3/7, SA: 2/2, 9 rib, 3 as, 3 tk)
İrem Tulgar 0 (2s: 0/1, 1 as, 1 tk, 2 tç)
Lucie Melek Bouthors 3 (2s: 0/3, 3s: 1/2, 1 rib)
Gizem Yavuz 10 (2s: 1/2, 3s: 2/3, SA: 2/2, 2 rib, 4 as, 2 tk, 2 tç)
Belgin Onbaşı 10 (2s: 2/3, 3s: 2/3, 1 as, 2 tç)
Dilara Tongar 0 (2s: 0/1, 3s: 0/1, 2 rib, 5 as, 2 tk)
Dubravica Dacic 9 (2s: 3/6, SA: 3/3, 2 rib, 3 tk)
Selin Öztekin 2 (2s: 1/2, 3s: 0/1, 1 rib, 1 as, 3 tk)
İlsu Darıcıoğlu 6 (2s: 1/3, 3s: 1/3, SA: 1/2, 4 as)
Jolena Anderson 0 (3s: 0/5, 1 tk, 1 tç)
Jana Vesela 19 (2s: 5/7, SA: 9/9, 8 rib, 2 as, 3 tk, 1 tç)

BOTAŞ (13-13-20-15): 61
Burcu Çiğil 2 (2s: 0/5, SA: 2/2, 1 as, 1 tk)
Pelin Bilgiç 10 (2s: 4/7, SA: 2/2, 1 rib, 2 as, 2 tç)
Ayşe Dilek Ünüvar 6 (2s: 3/5, 3s: 0/5, 3 as, 3 tk, 1 tç)
Cansu Yetiş 0 (2s: 0/1, 3s: 0/1, 1 tk)
Büşra Akgün 5 (2s: 0/1, 3s: 1/1, SA: 2/2, 3 rib, 2 tk)
Katarina Ristic 0 (2s: 0/1, 3s: 0/1, 2 tk)
Elif Emirtekin 3 (2s: 1/1, SA: 1/2, 2 rib, 1 as, 1 tk, 1 blk)
Korel Engin 12 (2s: 5/10 SA: 2/2, 9 rib, 1 as, 3 tk, 1 tç, 1 blk)
Gamze Takmaz 14 (2s: 4/5, 3s: 2/3, SA: 0/1, 1 as, 2 tk, 3 tç, 1 blk)
Dalma Ivanyi 0 (2s: 0/1, 1 rib, 4 as, 2 tç)
Nadya Rapchuk 2 (2s: 1/2, 1 rib, 2 tk)
Saynur Tozlu 7 (2s: 3/6, SA: 1/4, 10 rib, 1 tk, 2 tç)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim