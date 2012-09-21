Homend 4’te 4 yaparak zirvede

Antakya ekibi, bu sonuçla turnuvanın bitiminden önce şampiyonluğunu garantiledi. Maça Gamze'nin üçlüğüyle giren Botaş, ilk dakikayı 0-3 önde geçerken, Antakya takımı İlsu ise 2:11 dakika sonra skorla tanıştı: (2-3). İlsu'nun üçlüğüyle 3.dakikayı da 5-3 önde geçen Homend Antakya Belediye, Korel ve Saynur'un sayılarına çözüm bulamadı: (5-7, 4.dk). Vesela'nın sayılarıyla son 5:43'de skorda 7-7'lik eşitliği yakalayan konuk ekip, Korel'e Dacic'in basketiyle yanıt verdi: (9-9, 6.dk). Naile'nin eski basketiyle son 2 dakikaya 11-9 üstün giren Homend Antakya, Dilek'in sayılarına Vesela ile yanıt verdi: (13-11, 9.dk). Son dakika içinde Gamze ile dengeyi sağlayan Botaş, Gizem'in 8 saniye kala attığı serbest atışlarla ilk çeyreği 15-13 geride bitirdi.





İkinci periyot





Maçın ikinci çeyreği Büşra ve Vesela'nın karşılıklı 2'şer serbest atışıyla başlarken, Naile ve Dacic'in 2/2'şer isabetiyle Homend Antakya son 7:23 dakikaya 21-15 üstün geçti. Nadya ile skorda tutunan Homend Antakya Belediyesi, Gizem'in üçlüğüyle son 7 dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: (24-17). Korel ve Emir'in basketleriyle son 6 dakikaya 24-21 geride giren Botaş, 15.dakika içinde Korel ile farkı 1 sayıya çekti: (24-23). Son 4:36'da Vesela'nın basketiyle 26-23'lük üstünlüğünü koruyan Antakya ekibi, 1:48 dakika skor bulamadı. Vesela ve Saynur'un karşılıklı basketleriyle skor 28-25'e gelişti. İlsu ve Saynur'un 1/2'şer serbest atışlarıyla son dakikaya 29-26 üstün giren Homend kalan sürede Vesela (4) ve Belgin (2)'in sayılarıyla ilk devreyi 9 sayı üstün kapattı: (35-26)





İLK DEVRE İSTATİSTİKLERİ: Botaş ilk 20 dakika sonunda ribaundlarda 18-15'lik üstünlüğü sağlarken, Homend Antakya Belediyesi ise asist (9-6) ve top çalma (6-2) kategorilerinde rakibine oranla daha başarılı oldu. Botaş'ın 12 top kaybına karşılık Antakya ekibi sadece 5 top kaybetti.





Üçüncü periyot





Mücadelenin ikinci yarısına Dilek, Gamez ve Korel'in sayılarıyla hızlı başlayan Botaş ilk 57 saniyede 6 sayı bularak farkı 3 sayıya indirdi: (35-32). Ancak çabuk toparlanan Homend Antakya Belediyesi, Naile (4), Vesela ve Belgin'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle son 5:40'da mola aldırdı: (43-32). Korel ve Vesela'nın karşılıklı pota altı basketleriyle 25.dakika 46-34 olarak geçildi. Belgin'in üçlüğüyle maçın en yüksek farkını (49-34) yakalayan Homend, Gamze ve Pelin'den gelen 5 sayıya çözüm bulamadı: (49-39). Son 2:13'e Dacic'in basketiyle 12 sayı geride giren Botaş, Pelin'den gelen 5 sayıyla oyuna tekrar ortak oldu: (51-44). Son 46 saniyede Burcu ile 2 serbest atış daha bulan Botaş, son 11 saniyede skoru 51-46'ya getirdi. Ancak son saniyede Bouthors'dan gelen üçlükle Homend Antakya Belediyesi üçüncü çeyreği de 54-46 üstün bitirdi.





Dördüncü periyot





Maçın son çeyreği Elif'in serbest atışıyla açılırken, Homend Antakya Sloven uzunu Dacic'in basket faulüyle karşılık verdi: (57-47, 31.dk). Saynur'un turnikesine Belgin'in üçlüğüyle karşılık veren konuk ekip, son 7:21'de farkı 11 sayıya yükseltti: (60-49). Pelin ve Gamze ikilisiyle 3 dakikalık sürede 7-0'lık seri yakalayan Botaş, son 4:26'da skoru 60-56'ya getirdi. Her iki takımında hücumda boş döndüğü serinin ardından Gizem'in son 3:30'da attığı kritik üçlüğe Büşra aynı şekilde verdi: (63-59). Selin'i çember altında iyi kullanan konuk ekip, son 2 dakikaya 65-59 önde girdi. Burcu'nun kaçan hücumunun ardından Gizem'in attığı turnike son 1:42'de Botaş'ın 8 sayı geriye düşmesine neden oldu: (67-59). Dilek ile son 1:31'de skoru 67-61 'ye getirdi. Hücumda Korel Engin ile kritik bir bir top kaybı yapan kalan sürede skor bulamadı ve Homend Antakya Belediyespor sahadan 67-61 galip ayrıldı. Antakya ekibi bu sonuçla dördüncü maçını da kazanarak, turnuvayı ilk sırada tamamlamayı garantiledi.





HOMEND ANTAKYA BELEDİYE (15-20-19-13): 67

Naile Çırak 8 (2s: 3/7, SA: 2/2, 9 rib, 3 as, 3 tk)

İrem Tulgar 0 (2s: 0/1, 1 as, 1 tk, 2 tç)

Lucie Melek Bouthors 3 (2s: 0/3, 3s: 1/2, 1 rib)

Gizem Yavuz 10 (2s: 1/2, 3s: 2/3, SA: 2/2, 2 rib, 4 as, 2 tk, 2 tç)

Belgin Onbaşı 10 (2s: 2/3, 3s: 2/3, 1 as, 2 tç)

Dilara Tongar 0 (2s: 0/1, 3s: 0/1, 2 rib, 5 as, 2 tk)

Dubravica Dacic 9 (2s: 3/6, SA: 3/3, 2 rib, 3 tk)

Selin Öztekin 2 (2s: 1/2, 3s: 0/1, 1 rib, 1 as, 3 tk)

İlsu Darıcıoğlu 6 (2s: 1/3, 3s: 1/3, SA: 1/2, 4 as)

Jolena Anderson 0 (3s: 0/5, 1 tk, 1 tç)

Jana Vesela 19 (2s: 5/7, SA: 9/9, 8 rib, 2 as, 3 tk, 1 tç)





BOTAŞ (13-13-20-15): 61

Burcu Çiğil 2 (2s: 0/5, SA: 2/2, 1 as, 1 tk)

Pelin Bilgiç 10 (2s: 4/7, SA: 2/2, 1 rib, 2 as, 2 tç)

Ayşe Dilek Ünüvar 6 (2s: 3/5, 3s: 0/5, 3 as, 3 tk, 1 tç)

Cansu Yetiş 0 (2s: 0/1, 3s: 0/1, 1 tk)

Büşra Akgün 5 (2s: 0/1, 3s: 1/1, SA: 2/2, 3 rib, 2 tk)

Katarina Ristic 0 (2s: 0/1, 3s: 0/1, 2 tk)

Elif Emirtekin 3 (2s: 1/1, SA: 1/2, 2 rib, 1 as, 1 tk, 1 blk)

Korel Engin 12 (2s: 5/10 SA: 2/2, 9 rib, 1 as, 3 tk, 1 tç, 1 blk)

Gamze Takmaz 14 (2s: 4/5, 3s: 2/3, SA: 0/1, 1 as, 2 tk, 3 tç, 1 blk)

Dalma Ivanyi 0 (2s: 0/1, 1 rib, 4 as, 2 tç)

Nadya Rapchuk 2 (2s: 1/2, 1 rib, 2 tk)

Saynur Tozlu 7 (2s: 3/6, SA: 1/4, 10 rib, 1 tk, 2 tç)