Holosko gözden düştü

İki maçlık galibiyet serisi, Gaziantepspor karşısında sonlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Samet Aybaba, "Bazı futbolculardan istediğim verimi alamadım" açıklamasını yapmıştı. Aybaba'nın bu sözleri, Slovak yıldızı Filip Holosko için kullandığı öğrenildi. Antep karşısında çok net bir fırsattan yararlanamayan Holosko, 63. dakikada yerini Erkan Kaş'a bırakmıştı. Slovak futbolcunun düşük performansı, istatistiklere de yansıdı. Bu sezon dört maçta görev yapan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinin ardından kaleyi bulan sadece 1 şut atabildi.