Hollywood yıldızlarının güzellik sırrı

Catherine Zeta Jones



Yaşı asla belli olmayan çekici oyuncu, anneannesinden kalan reçeteleri hala kullandığını, etkili gülümseyişinin ardındaki sırrın çilek olduğunu söylüyor. Jones dişlerini ezilmiş çilekle fırçalıyor. Ayrıca saçlarına da düzenli olarak hintyağıyla kür uyguladığını belirtiyor.



Gwyneth Paltrow



Aşık Shakespeare filmindeki güzelliği akıllara kazınan oyunucu hamilelik öncesi aldığı vitaminlerin saçlarına çok iyi geldiğini bu nedenle bebeğini kucağına almasının üstünden onca vakit geçmesine rağmen hala bu vitaminleri almaya devam ettiğini söylüyor.



Mariah Carey



Mariah Carey halkın karşısına çıkmadan önce dudaklarına nane ruhu sürüyor. Nane ruhu dudaklardaki kan akışını yükselterek daha canlı ve dolgun görünmesini sağlıyor.



Kim Kardashian



Kim Kardashian'a göre bir kaşık şeker cildinizin parlamasına yeter. Kim duş sırasında şekerle vücudunu ovduğunu söylüyor.



Jennifer Aniston



Genç görünmesinin sırlarından birinin gözaltlarına düzenli olarak her akşam yatmadanönce vazelinle bakım yaptığını söylüyor.



Shakira



Shakira güneşten korunmak için yetişkinler için olan güneş koruyucular yerine bebekler için olan güneş koruma kremlerini kullanıyor.



Sienna Miller



Talihsiz bir saç boyama seansından sonra sarı saçlarının yeşile çaldığını gören Miller, saç rengini düzeltmek için saçlarına ketçap sıktığını anlatıyor.