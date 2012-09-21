Catherine Zeta Jones
Yaşı asla belli olmayan çekici oyuncu, anneannesinden kalan reçeteleri hala kullandığını, etkili gülümseyişinin ardındaki sırrın çilek olduğunu söylüyor. Jones dişlerini ezilmiş çilekle fırçalıyor. Ayrıca saçlarına da düzenli olarak hintyağıyla kür uyguladığını belirtiyor.
Gwyneth Paltrow
Aşık Shakespeare filmindeki güzelliği akıllara kazınan oyunucu hamilelik öncesi aldığı vitaminlerin saçlarına çok iyi geldiğini bu nedenle bebeğini kucağına almasının üstünden onca vakit geçmesine rağmen hala bu vitaminleri almaya devam ettiğini söylüyor.
Mariah Carey
Mariah Carey halkın karşısına çıkmadan önce dudaklarına nane ruhu sürüyor. Nane ruhu dudaklardaki kan akışını yükselterek daha canlı ve dolgun görünmesini sağlıyor.
Kim Kardashian
Kim Kardashian'a göre bir kaşık şeker cildinizin parlamasına yeter. Kim duş sırasında şekerle vücudunu ovduğunu söylüyor.
Jennifer Aniston
Genç görünmesinin sırlarından birinin gözaltlarına düzenli olarak her akşam yatmadanönce vazelinle bakım yaptığını söylüyor.
Shakira
Shakira güneşten korunmak için yetişkinler için olan güneş koruyucular yerine bebekler için olan güneş koruma kremlerini kullanıyor.
Sienna Miller
Talihsiz bir saç boyama seansından sonra sarı saçlarının yeşile çaldığını gören Miller, saç rengini düzeltmek için saçlarına ketçap sıktığını anlatıyor.
Hollywood yıldızlarının güzellik sırrı
Güzelliklerine hayran kaldığımız ünlülerin karşımıza çıkmadan önce dünyanın en iyi makyaj artistleriyle çalıştığını biliyoruz. Hatta çoğu zaman ’O kadar makyaj bende de olsa…’ dediğimiz bile oluyor. Ancak ünlüler aslında bundan fazlasını yapıyor. Hepsinin bilmediğimiz küçük güzellik sırl
Catherine Zeta Jones