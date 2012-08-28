Hollande’dan Türkiye’ye destek

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, tampon bölge oluşturulması konusunda "ortaklarıyla beraber çalıştıklarını" söyledi.

Suriye muhalefetine "geçici hükümet oluşturmaları" çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Fransa yeni Suriye'nin geçici hükümetini kurulur kurulmaz tanıyacaktır" ifadelerini kullandı.

'KİMYASAL SİLAH MÜDAHALE YOLUNU AÇAR'

Hollande, Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasının uluslararası toplum için "bu ülkeye karşı meşru müdahale gerekçesi oluşturacağı" görüşünü dile getirdi.Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya ve Çin'in Suriye krizindeki tutumlarının Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını zayıflattığını da sözlerine ekledi.