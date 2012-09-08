Hollanda’yı devirdik

2013 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarını 15 puanla ikinci sırada tamamlayan ve play-off şansı için beklemeye geçen Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 galip tamamladı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları:





17. dakikada Schalk'un kaleyi karşıdan gören yaklaşık 25 metre mesafeden sert vuruşunda top filelere gitti: 0-1





36. dakikada Hollanda savunmasında Denswil ceza alanı içinde Bertul Kocabaş'ı düşürünce, maçın hakemi penaltı kararı verdi. 37. dakikada penaltı atışını kullanan Engin Bekdemir, topu filelere göndererek skoru 1-1 eşitledi.





40. dakikada Ali Dere'nin soldan yerden ceza alanına gönderdiği topa, penaltı noktasının gerisinden iyi vuran Emrah Başsan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Türkiye maçta 2-1 öne geçti.





Ümit Milli Futbol Takımı, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı mücadeleyi bu skorla kazanmasını bildi.





Maçın hakemi Onur Karabaş, karşılaşmanın 26. dakikasında sarı kart gösterdiği Hollandalı futbolcu De Sa'yı, 88. dakikadaki ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.





Öte yandan, karşılaşma, vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu ve Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan askerler için yapılan saygı duruşunun ardından başladı. Milli takım oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan





Hakemler: Onur Karabaş, Yusuf Bozdoğan, Cüneyt Taner





Türkiye: Ömer Kahveci, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 70 Furkan Şeker), Ethem Ercan Pülgir, Sezer Özmen, Nurettin Kayaoğlu, Emrah Başsan (Dk. 81 Okan Salmaz), Orhan Gülle (Dk. 46 Gökay Iravul), Berkay Öztuvan (Dk. 38 Musa Çağıran), Ali Dere (Dk. 46 Bülent Cevahir), Engin Bekdemir (Dk. 81 Hasan Ahmet Sari), Bertul Kocabaş (Dk. 89 Mikail Albayrak)





Hollanda: Verhulst (Dk. 46 Van der Lei), Schmidt, Van der Hoorn (Dk. 46 Veltman), Denswil, Koppers (Dk. 46 Wijnaldum), De Sa, Foor (Dk. 46 Promes), Boccara (Dk. 65 Jansen), Ziyech, Schalk (Dk. 46 Manu), Valpoort (Dk. 46 Locadia)





Goller: Dk. 17 Schalk (Hollanda), Dk. 37 Engin Bekdemir (Penaltıdan), Dk. 40 Emrah Başsan (Türkiye)





Kırmızı kart: Dk. 88 De Sa (Hollanda)





Sarı kartlar: Dk. 36 Denswil (Hollanda), Dk. 80 Bertul Kocabaş, Dk. 84 Nurettin Kayaoğlu (Türkiye)