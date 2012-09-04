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Hollanda hazırlıkları sürüyor

(A) Milli Futbol Takımı Hollanda'daki çalışmalarını sürdürdü.

04 Eylül 2012 Salı 14:20
Hollanda hazırlıkları sürüyor
FIFA 2014 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Cuma günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takım, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Milli takımın kamp yaptığı Hoendorloo kentindeki Golden Tulip Victoria otelinin sahasında gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Açma germe hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcular daha sonra ikili gruplar halinde kondisyon çalıştı. Antrenmanda özellikle Arda'nın neşeli olduğu görüldü.

Basına açık gerçekleştirişen antrenmana sakatlığı nedeniyle katılamayan Egemen Korkmaz'ın hastanede MR çektirmeye gittiği ve durumunun bu sonuca göre belli olacağı öğrenildi. Fizyoterapist eşliğinde otelde çalışan Semih Kaya da antrenmana katılmadı.

Dünkü antrenmanda sadece koşu yapan Umut Bulut, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman sonunda kaleciler Tolga Zengin ve Mert Günok yan toplardan gelen ataklar için ayrıca çalıştırıldı. 

Kaleci Cenk Gönen de arka kalça sağ adalesinde ağrı olması nedeniyle antrenmanı erken bitirdi.

Kayserispor'dan milli takım kampına çağrılan Eren Güngör'ün de akşam saatlerinde kampa katılacağı açıklandı.

Milli takım çalışmalarını akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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