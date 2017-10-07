Yarışmacı Donalt Trump sorusunu da doğru bilerek 125 bin TL soruyu görmeye hak kazandı. Borçları ve ödemeleri olan ÜNiversite öğrencisi Türk babanın irlandalı bir annenin oğlu. Kardeşinin yardımı, seyircinin yardımı ve jokerleriyle 125 bin TL gelmey ibaşardı. Ailesinin maddi derdi olmayan Daniel Cem Yörükoğlu babasının biraz babalık komisyonu kesmek isteeceğini söyledi.

Şimdi yarışmacı programda çok sık olmayan yüz yirmi beş binlik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster 125 bin TL soruda, Hitit dilini çözen Çek dilbilimci Bedrich Hrozny'nin çözmeyi başardığı ilk cümlede ne yazıyordu?

A- Kendini Temizleyeceksin

B- Krala şükranını sunacaksın

C- Ekmek yiyeceksin su içeceksin

D- Erkenden ava çıkacaksın