Hilbert ve Mehmet ayrı çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmalar yaptıkları belirtildi.



Siyah-Beyazlı ekipte, tedavisi süren İsmail Köybaşı'nın antrenmanda yer almadığı, Hilbert ile Mehmet Akgün'ün ise takımdan ayrı koşu yaptıkları kaydedilirken, kulüp doktoru İsmail Başöz, Mehmet Akgün'ün Çaykur Rizespor'la oynanan mücadelede sağ alt adalesine darbe aldığını ve ağrısı olduğunu söyledi.



Beşiktaş, yarın (10 Ağustos) akşam Kayserispor'la deplasmanda bir hazırlık karşılaşması oynayacak.



