Hikmet Karaman zeminden şikayetçi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldukları maçtan sonra basın toplantısında yaptığı açıklamada, genelinde her iki takımın da uzun toplar atarak oynadığını ifade ederek, tartışmalı bir golle geriye düştüklerini savundu.





Hikmet Karaman, 1-0 geriye düştükten sonra baskı kurduklarını belirterek, ''Golü yedikten sonra çok etkili olduk. Son yediğimiz iki gol, riske ettiğimiz bölümlerde geldi. Önemli oyuncularımızın cezalı olması hamle gücümüzü etkiledi. Gerekli dersleri çıkarıp, Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım'' diye konuştu.





Gaziantepsporlu futbolcu İsmael Sosa ise 3-0'lık skorun bu maçın hakkı olmadığını söyledi. Sosa, şanssız bir golle geriye düştüklerini, daha sonraki çabalarının maçı çevirmek için yeterli olmadığını kaydetti.