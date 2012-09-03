Hikmet Karaman: 'Yapmamız gereken çok hamle var'

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düzenlediği basın toplantısıyla sonucu değerlendirdi.





Oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde kendi sahalarında oynamanın avantajını kullandıklarını ifade eden Karaman, "Birkaç pozisyon bulduk. Hücumda görünen takım bizdik. İkinci yarı son 30 dakikayı 10 kişi oynadık. Oyundan atılan oyuncumuz bizi hücuma taşıyan, şu andaki kadronun en önemli oyuncularından biri. Böyle bir oyuncudan yoksun başlayıp ne yapacaksınız? Savaşacaksınız, mücadele edeceksiniz. Belki rakibin defansının orta sahaya çıkmasından, arkaya atılan bir topla ikinci golü bulup rahatlayacaksınız. Ama geneline baktığınız zaman bu futbol değil. Aynı şey belki Trabzonspor için de geçerli" şeklinde konuştu.





Karşılaşma sonucunda sadece 3 puan aldıklarının altını çizen Karaman, "Ben teknik direktör olarak, bu takımın koçu olarak ne kendimi ne oyuncularımı kandırırım. Mesafe almamız lazım. Yapmamız gereken çok hamleler var" diye konuştu.