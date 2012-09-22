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Hikmet Karaman'dan galibiyet yorumu

Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ikinci yarıdaki oyunlarıyla galibiyeti hakettiklerini belirtti.

22 Eylül 2012 Cumartesi 22:20
Hikmet Karaman'dan galibiyet yorumu
Karaman, maçın ardından yayıncı kuruuşun sorularını yanıtladı. Galibiyeti değerlendiren Karaman'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
 
"İlk 45 dakika 1-0 mağlup duruma düştük. Vurdurmamamız gereken bir pozisyondan gol yedik. Bu gol Türk futbolumuzun karakteristik özelliği."
 
"İkinci yarı oyuncu değişiklği yaptık ve 4'lü forvete döndük. Biz kadro olarak geçen seneye oranla çok farklıyız. İkinci yarı hem tempo yapan hem de Beşiktaş'ı kendi kalesine hapseden bir futbol oynadık. Böyle oynarken Almeida'nın golüyle 2-1 geriye düştük. Hem de Almeida vasat bir futbol oynarken... İkinci yarıdaki oyunumuzla galibiyete yakın olan taraf bizdik. " 
 
"Orhan'ın attığı şut mükemmel ama gittiği yer şans olabilir."
 
"Oyuncularımızın bu maçla % 100'ün üstüne çıkması lazım. Yoksa yenemezsiniz Beşiktaş'ı."
 
"Fernandes oyundan düşmüş olabilir ama topu ayağına aldığı zaman en azından faul kazandıran bir oyuncu. Yine de bana yorum yapmak düşmez."
 
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