Hido boksör oldu

Geçtiğimiz günlerde sezon hazırlıkları için ABD’ye giden milli oyuncu, ay sonunda başlayacak takımının kampı öncesi eşi Banu Türkoğlu ve kızları Ela’nın okul sonrası aktivitelerine katılırken, özel diyetle hazırlıklarına da devam ediyor. Kişisel antrenmanlarının yanı sıra takım halindeki çalışmalara da başlayan Hidayet Türkoğlu boks yaparak form tutmaya çalışıyor.





Yeniden yapılanmaya giden takımı ile hafta içi her gün antrenman yapan tecrübeli basketbolcu, yoğun bir temponun kendisini beklediğini söyledi. Takımla antrenmanlara başladıklarını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, ”Henüz hafif bir tempoda geçen idmanlara kendi kişisel programımı ekleyerek sezona yüksek bir performansla giriş yapmak hedefim. Farklı bir antrenman programı uyguluyorum. Beni boks yaparken görmek şaşırtabilir, ama bu da idmanımın bir parçası. Ay sonuna kadar bu tempomun içinde kızım Ela ve eşim Banu ile birlikte de zaman geçirerek bol bol moral ve motivasyon topluyorum” ifadelerini kullandı.