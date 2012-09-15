’Hido Basketbol Okulu’ İzmir’de

İzmir Çeşme'de haziran ayında genç yetenekleri tespit etmek için kamp düzenleyen Hidayet Türkoğlu, yetenekli gençleri basketbola kazandırma arayışını ''Hido Basketsol Okulu'' adıyla tüm sezona yayacak.





Pınar Karşıyaka'nın eski kaptanı Murat Aşkın yönetiminde faaliyet gösterecek ve 1995-2005 doğumluların kayıt yaptırabileceği Hido Basketbol Okulları, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda 6 Ekim'de açılacak.





Hidayet Türkoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, okulla yetenekli gençleri basketbol bursu kazanarak, ABD'deki lise ve üniversitelere kabul edilecek seviyeye getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, ''İzmir ve Çeşme'deki yetenek kampımız büyük ilgi gördü. Bu kamp sayesinde İzmir ve Ege bölgesindeki basketbol potansiyelini yakından görme fırsatımız oldu. Basketbol okulları ise Ekim ayından itibaren yeni yıldızların ortaya çıktığı yer olacak'' dedi.





Hido Basketbol Okulları'na katılmak isteyenlerin, ''www.hidobasket.com'' sitesinden bilgi alabilecekleri bildirildi.